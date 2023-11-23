打造全链路无损音质，华为掀起TWS耳机音质革命！

根据IDC预测，随着TWS 耳机渗透率不断提升，市场逐渐呈现饱和状态，2023 年TWS 市场主要关注技术功能革新带来的发展契机。另据《音频产品使用现状调研报告2023》显示，有70%的受访者将无损音质列为潜在的购买驱动因素，种种迹象无不表明，伴随着无线音频市场的空前繁荣，人们也对其使用体验提出了更高的要求，而无损音质也将成为未来的发展方向。

由于传统蓝牙传输协议损耗等技术限制，过往很长一段时间里，大多数TWS耳机难以达到无损音质水准。在今年的华为秋季全场景发布会上，华为带来了全球首款支持1.5Mbps无损音质的真无线蓝牙耳机――华为FreeBuds Pro 3内置了搭载Polar码技术(星闪连接核心技术)的麒麟A2音频芯片，首次在蓝牙耳机上呈现出超CD级无损音质的饱满音色及动听细节，掀起了蓝牙耳机的音质革命!

11月23日，华为在中央音乐学院歌剧音乐厅举办了2023年度华为音频创新技术媒体沟通会，在现场向与会嘉宾、媒体及听众分享了FreeBuds Pro 3背后的声学创新技术。会后，华为技术专家与现场嘉宾，还围绕“无损音频，用技术还原艺术”主题进行了圆桌式探讨，圆桌讨论环节结束后，中央音乐学院的音乐家们还为现场嘉宾倾情演绎了一场“领听原声”音乐会。

在这次华为音频创新技术媒体沟通会上，现场嘉宾对FreeBuds Pro 3的“原声”听感也给予了高度赞誉，媒体通过现场的FreeBuds Pro 3试听刚刚音乐会的歌曲，也不禁感悟由耳机这一终端设备带来的、与音乐会现场如出一辙的“原声听感”魅力。闲言少叙，下面就随我们一起来揭秘华为FreeBuds Pro 3实现超CD级无损音质背后的玄机。

TWS耳机市场一直在竞相追求更好的音质，但要实现无损音质一直是行业难以逾越的山峰。在TWS耳机上听到一段音频并非易事，需要经历音频采集制作、音乐App分发、手机编解码、音频信号传输、耳机编码以及声学单元播放，更重要的是，每一个步骤都可能出现音质减损，而想要获得无损听感，技术难度更高，从手机到耳机再到人耳的整条听音链路中任何一端没有打磨到位，都无法将无损音频进行完美还原。可以说，音频技术研发及落地的困难难度，就如同在“刀尖上跳舞”。

华为在音频领域深耕10年，经过长期主义的大量投入，仅在TWS耳机领域就已持有数百种发明专利，并在今年推出了全球首款支持Polar码技术的音频芯片――麒麟A2，在该项技术的加持下，华为FreeBuds Pro 3拥有了强大音频信号传输能力。

得益于麒麟A2芯片传输快、功耗低、高性能以及高集成的特性，蓝牙音频蓝牙传输的抗干扰能力提升2倍，并实现了业界首个1.5Mbps无损音质信号传输，让用户最终能享受到超CD级真无损音质。凭借麒麟A2的澎湃动力，华为FreeBuds Pro 3在音质、连接、降噪、通话等方面也都实现了体验的革命性提升。

如果说麒麟A2芯片是全链路无损音质的“发动机”，那业内率先应用的Polar码技术及华为自研L2HC 3.0协议就是“驱动器”，强强联合才能彻底跨越全链路无损音质这座大山。

为了进一步实现无损音质的传输，华为FreeBuds Pro 3基于华为自研超级蓝牙技术，蓝牙最大物理速率比普通蓝牙的2Mbps带宽提升4倍，达到8Mbps，就像提高了江河上每秒允许通过货船的数量，而这也为展现更多声音细节创造打下了良好基础。

针对“伴随着音频信号传输码率的提升，音频信号的抗干扰能力会显著下降”这一行业皆知的技术痛点。华为在FreeBuds Pro 3身上使用了星闪连接核心技术Polar码，该技术的加入无疑为音频传输1.5Mbps提供了“金钟罩”般的防护能力，使FreeBuds Pro 3与华为Mate60系列手机的抗干扰能力相比上代提升两倍，能有效抵御音频传输过程中的外界干扰，从而更加稳定。

解决完“传输”问题之后，起到衔接两端作用的“码头”、“码尾”也不能落下，而音频编解码正是为无损传输的前后端的有力支撑。华为FreeBuds Pro 3支持华为全新自研L2HC 3.0协议，拥有行业目前量产的、最高的无线音频传输能力，堪称行业的“天花板”，能有效减少音频传输过程中的音质损伤。

值得一提的是，华为此前已宣布向全行业开源L2HC 3.0，这一壮举必将推动无线音频行业再次升级。全新L2HC是目前唯一超越CD级无损音乐传输码率要求(1.41Mbps)的音频编解码标准，它的到来不仅能助力产业链上的更多合作伙伴推出无损音频产品，也为整个蓝牙音频行业划下基准线。

这还不够，想要做到彻底“无损还原”，还必须要有兼顾宽频域、低失真、高瞬态的发声单元。华为FreeBuds Pro 3 搭载超感知原声双单元，高音单元采用海尔贝克磁铁阵列，低音单元则为大驱力11毫米超磁感单元，再加上数字分频技术，精准还原了无损音频的丰富细节与饱满音色，令人陶醉其中。

在软件层面算法上，华为FreeBuds Pro 3还采用了全新升级的三重听感实时优化算法，可根据音量大小、人耳结构和佩戴状态全方位实时优化佩戴者听感，做最“懂”你的无线耳机。

听感是复杂的感知系统，不仅取决于耳廓形状、听力水准，还会受到情绪、经历、健康状态的影响，以至于许多音乐发烧友经常会陷入音质魔咒之中，并认为“音质的尽头是玄学”。

作为智能音频行业的引领者，华为坚持认为声学是端到端的系统性工程，是可量化的科学，并非玄学。在华为FreeBuds Pro 3身上，我们可以看到华为凭借在音频领域十余年的积淀，带来的全链路无损音质的核心技术，硬是把蓝牙耳机剪掉的线“接”了回来，最终成就了业界首个实现超CD级无损音质的耳机。

华为FreeBuds Pro 3的问世开启了TWS耳机无损音质新纪元，也让TWS耳机的音质从“高清”迈向了“无损”的跨越发展，而作为背后最大的功臣，华为一直以来就像一位具备软硬件能力融合创新、跳出传统技术框架能力的破界者，一次次让小耳机拥有大世界，让音质从玄学走向科学!