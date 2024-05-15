华为儿童手表5 Pro：国家级安全守护认证！全方位守护儿童出行安全

在数字化时代，儿童智能手表已经成为孩子们生活中不可或缺的一部分。然而，作为家长不仅要关心手表的娱乐性、功能性，更要关注其安全性。在5月15日的华为夏季全场景发布会上，华为为大家带来了一款全新的儿童智能手表――华为儿童手表5 Pro，首发搭载离线定位2.0，即使是没电没网5天也能实现离线定位，。同时，为了保障孩子可以使用纯净健康的应用，，华为构建了端到端内容防护体系，可监测并屏蔽不良信息，保障儿童社交信息纯净健康，此外，华为儿童手表 5 Pro 首获中国质量认证中心 “安全守护认证”，树立儿童手表安全新标杆!

全新升级后的离线定位2.0技术是华为儿童手表5 Pro守护儿童安全的核心功能，传统的儿童手表定位功能往往依赖于网络信号，一旦手表没电或没网，家长们就会失去对孩子的准确追踪能力。而华为儿童手表5 Pro则解决了这一难题，离线定位2.0没电没网5天也能离线定位。这意味着，无论孩子身处何地，家长们都能随时掌握孩子的位置信息，无需担心走失或发生意外。

除了离线定位外，华为儿童手表5 Pro还具备楼层定位和实时轨迹行为记录功能。通过这两项技术的结合，家长们可以更加详细地了解孩子的行动路线和停留地点。无论是上学放学、外出游玩还是参加课外活动，家长们都能够做到心中有数，确保孩子的安全。

当然，作为一款优秀的儿童手表，仅仅依靠定位功能是远远不够的。华为儿童手表5 Pro还拥有一系列贴心的防沉迷守护功能，如应用级管理和系统级管理。这些功能可以帮助家长们更好地控制孩子在手表上的使用时间和内容，避免孩子长时间沉迷于游戏或其他不适宜的应用程序中。同时，华为儿童手表5 Pro还支持自研融合多源AI算法，保障信息内容的安全性和健康性，让家长们在享受科技带来的便利的同时，也能够放心地让孩子使用手表。

此外，华为儿童手表5 Pro还在硬件配置上进行了全面升级。搭载前后高清双摄像头的设计，不仅让视频通话变得更加清晰流畅，还能够满足孩子们拍摄照片和视频的需求。前置摄像头像素高达200W并支持动态贴纸功能，让孩子们在拍摄时可以尽情展现自己的个性和创意;侧置摄像头像素达500W，支持4倍数码变焦和前侧双摄视频通话功能，让亲子沟通更加便捷高效。而且，华为儿童手表5 Pro还支持与华为诸多设备进行高清畅连视频通话，无论是在家里还是在户外，家长们都能够随时随地与孩子保持联系。

在外观设计上，华为儿童手表5 Pro同样表现出色。冰晶蓝和冰晶粉两种配色清新可爱，采用半透明材质和装甲双翼设计，不仅时尚美观，还能为手表机身带来终极保护。同时，还有众多的表盘可供下载，让孩子们可以根据自己的喜好来个性化定制手表的外观。

值得一提的是，华为儿童手表5 Pro还通过了多项可靠性测试，包括按键测试、触摸屏测试、跌落测试等，确保了手表的耐用性和稳定性。此外，它还通过了20米游泳级防水测试，让孩子们在玩耍时无需担心手表受损或进水。

总的来说，华为儿童手表5 Pro凭借其强大的离线定位2.0技术、楼层定位、实时轨迹行为记录等多项创新功能以及丰富的家长管理功能和硬件配置升级成为了最安全的儿童手表之一。它不仅能够满足孩子们在日常生活中的各种需求，更给与儿童最全面的安全守护。选择华为儿童手表5 Pro就是选择了一个安全可靠的成长伙伴，让我们一起关爱孩子的安全!

华为儿童手表 5 Pro已经开启全网预售，标准版售价1198元起。5月24日，华为儿童手表 5 Pro系列将在华为商城、各大电商平台、华为授权体验店正式开售。