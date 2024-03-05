很好但不一定有用 这几款数码好物我劝你三思而后买

最近我开始了一年一度的大整理，发现在过去的这两年里，买了不少到手即吃灰的数码产品，属于是既给商家贡献了销量，又给自己买到了教训，换个高情商的说法是满足了自己所谓的情绪价值，但实际并没啥用。所以呢，今天就结合自己的经验和教训，给大家来一波反向的种草，聊聊哪些产品不是那么建议买，帮助大家和我一样去反思一下，我真的需要买它们吗？

这里要说清楚，我并非是认为这些产品不好或是不好用，而是它们不一定对每个人都那么有用，因为一时的冲动下单后，却发现基本都在吃灰，难免得不偿失。当然，以下都是个人经历和观点，仅供参考，如有雷同，纯属巧合。

运动相机

我之所以会想着买运动相机，主要是在网上看到了不少人拍摄的骑行、钓鱼、滑雪、旅行Vlog等各种沉浸式的第一人称视角视频，或者是将它固定在各种地方拍摄出一些创意视频，总之就是看起来很有趣。没错，我就是这么想的，于是就付诸了行动。

在朋友的建议下，我没有直接入手Go Pro Hero11(当时没发12)、大疆Osmo Action 3(当时没发4)以及Insta360影石 GO 3等知名度较高且较贵的产品，而是在SJCAM、XTU以及山狗等国产品牌中选择了一款，而且为了一步到位我还选择了带配件的套装，差不多花了将近1K，我现在真的非常感谢那位朋友，帮我省了上千块钱!!!因为从我买了这款产品至今差不多半年多的时间了，虽然出去玩或者出差总是装包里，但真的用它的也就1-2次，果断成为了吃灰产品。此时，我就开始反思，为啥要买这东西？我是谁，它是啥，到底有啥用？

其实从开始我就本末倒置了，别人拍摄骑行、钓鱼、滑雪、旅行Vlog等各种视频是因为他们会先有这些使用场景，而运动相机正好可以作为一个非常合适的记录工具。而我其实当前并没有明确的应用场景，觉得买了它就会去干这些、那些事情的话，那基本上是没啥戏的。所以在这里劝大家，买运动相机前，不要先去给自己创造使用场景和需求，而是要想明白，自己真的需要吗？买了它自己要干啥？不要头脑一热就去下单，很可能就像我这样，刚到手很新鲜，一年没用几次，然后光荣吃灰。

如果只是日常纪录的话，手机基本就可以胜任了，而且现在很多都带光学防抖，还内置防抖模式，再加上后期软件也可以进行防抖处理，可以拍出又稳又清晰的视频。而当你发现，手机真的无法满足你当下拍摄需求，而且运动相机真的能在你的使用场景中发挥作用，再去考虑购买才是上策。

手持云台

对于手持云台，我的评价是：好东西，就是可能没啥用。首先我觉得手持云台是个好东西，最核心功能之一就是防抖，把手机夹上就可以让拍摄的画面保持稳定，或者搭配上三角底座，当做一个固定机位使用。我个人用过4-5款手持云台，买了有2-3款，大疆、魔爪、飞宇等等都有，毕竟平时工作会参加活动啥的，有时会拍些现场或是产品的视频，有了它拍起来确实会很稳，是一件非常好用的工具，还有多种视角、丰富模板、智能跟随等等功能，可玩性还是蛮强的。

但是，对于普通用户来说，真的有使用场景吗？和运动相机一样，大家在想买手持云台前，要想清楚，自己真的有相关拍摄需求吗？是拍摄Vlog、日常直播还是旅行纪录...等等，先确定需求，不要看到别人用它拍出了各种视频，就先去给自己创造使用场景和需求，觉得买了就能用上，这样大概率会吃灰。大家完全可以先在当下的使用场景中用手机去进行拍摄，毕竟现在很多手机都有防抖，看看能不能满足自身的需求，如果手机能搞定，那最好，省钱也省事了，云台再小巧便携，还是会占地方。但如果确实画面抖动的厉害，无法满足自己需求时，再去考虑购入稳定器。

另外，很多小伙伴可能在网上看到不少人用手机云台，拍出了那种非常炫的视频，这当然有云台的功劳，但更不能忽略的是云台使用者本身发挥的作用，他需要会运镜，需要去找角度，需要去不断尝试和练习，这是有着一定学习成本的。如果大家只是个小白用户的话，建议还是先想想自己有没有精力或者想法去学习这些东西，那些炫酷的镜头并不是你有了稳定器就能拍摄出来的。不过话说回来，现在厂商们为了让普通用户能更好的玩起来，一般都会内置很多模板，大家只需要按照步骤去拍，也能有不错的效果，对于新手更友好，但想要真正拍出非常炫的视频，不断地学习和尝试是必不可少的。

从我个人的经历来说，i人和手持云台相性有点不合，除了工作没办法避免外，日常外出时游玩时，我是不好意思拿出云台到处拍拍拍，总觉得有那么一丝丝尴尬，毕竟你拍摄时可能会受到更多关注。

还是那句话，手机云台是好东西，但那是对有需求的用户来说的，大家买之前先去理一下自己真的需求吗？切记不要给自己创造需求去买东西。想要拍出好东西需要学习成本，自己有没有精力和想法去学习吗？技巧和工具对于拍摄都很重要。

无人机

无人机是几款中我唯一听别人劝劝最终没有入手的，非常重要的一个原因是...太贵了，动辄就要几千块，确实入手成本略高。当然，除了预算不支持外，还是有其它原因的，我觉得有三点。

第一点就是使用需求，和上面其它两款产品一样，各位可以和我一样，反问下自己，真的有用的上无人机的场景吗？真的有用的上无人机的场景吗？真的有用的上无人机的场景吗？不要给给自己创造使用需求!

第二点是成本，包括金钱成本和使用成本。金钱成本这块首先就是刚才提到的无人机本身购买起来比较昂贵，而且如果操作不当，出现意外损坏，维修起来会很贵，当然你可以买保险，但这同样是要花钱的。即便金钱成本可以负担的起，还有使用成本，一方面，虽然目前消费级无人机的操作并不算难，影像配置越来越高，而且安全功能也比较完善，但依然需要一定的学习成本，去掌握无人机的飞行技巧，同时想要拍出理想的片子，还需要学习拍摄技巧，这都需要花费我们的时间和精力，而且出去航拍又要找时间、找地方还要带东西，建议大家先想想，自己真的有时间和精力去飞无人机和航拍吗？

第三点就是飞行区域，作为一个在北京的打工人，禁飞区那不是一般的多...想飞基本只能去郊区，会比较麻烦。其它地方会好一些，但依旧有着很多禁飞区，黑飞可以是违法的哦，不可取。

建议大家想要买无人机前，先想明白这三点，然后再做决定。

写在最后

就像我在文章开头说的那样，很多产品并非是没用或者不要用，而是并不是每个人都有用，大家购买前一定要想想清楚自己是否真的有使用场景，不要自己给自己创造需求，同时要理性看待一些产品的宣传，保持克制，避免掉入消费主义陷阱，我们买东西还是为了用，留着吃灰就大可不必了。