AppleWatch Serie 10发布：更薄更大+新芯片

9月10日凌晨1点，苹果秋季新品发布会正式举行。苹果Apple Watch产品线迎来更新，全新Apple Watch Series 10以及Apple Watch Watch Ultra 2新配色发布。

首先是Apple Watch Series 10。这是迄今为止最薄、显示面积最大的Apple Watch，甚至甚至略大于Ultra。

Apple Watch Series 10配备了新的广视角OLED屏幕，可视角度提升40%，支持1秒/次的息屏显示。

Apple Watch Series 10拥有类型呈现的机身，其中亮面铝合金材质表壳拥有玫瑰金、银色和亮黑色;钛金属外观同样有三款配色，分别为原色、金色和石板色。

内部结构经过了重新设计，彻底重新设计扬声器系统，体积缩小了30%，使得表身厚度只有9.7mm，更薄更轻。Series10还搭载了扬声器，支持外放。

充电方面，快充30分钟就可以到80%，赋予手表18小时的续航。

Apple Watch Series 10搭载了苹果全新S10芯片，拥有四核神经网络单元，支持车祸检测和摔倒检测以及通话降噪等功能。新表还加入了更多的健康监测功能，可以检测睡眠呼吸暂停，从而避免那些因呼吸暂停而导致的危险发生;掌握心跳、血氧、呼吸频率、手腕温度等主要生理体征指标;同时可以跟踪生理期。苹果预计不久将获得美国食品药品监督管理局(FDA)及其他国家的批准，覆盖超过150个国家。该功能后续将扩展到Series 9和Ultra 2上。

在运动方面，Apple Watch Series 10内置水深传感器和水温传感器，可以在游泳或潜水时使用;还推出了潮汐检测功能，能够显示最近一个月的数据。

手表可通过智能叠放列出相关资讯，新的翻译App帮助用户在无网络环境下实现翻译;同时可以使用精确查找功能显示iPhone所处的距离和方向等等。

售价方面，Apple Watch Series 10 铝金属GPS版本2999元起售，GPS +蜂窝网络版本3799元起售，钛金属GPS+蜂窝网络版本5799元起售，将于9月20日开始发售。

接下来我们来看Apple Watch Ultra 2。此次更新的是Apple Watch Ultra 2黑色钛金属版，同时推出钛合金米兰尼斯表带。

设计方面，Apple Watch Ultra 2定制喷砂工艺打造，5 级钛金属表面覆有类钻石的物理气相沉积碳涂层，水晶玻璃表背采用同色系暗色氧化锆制成。

而在硬件方面，Apple Watch Ultra 2黑色钛金属版并无升级。

Apple Watch Ultra 2搭载第二代超宽频芯片，配备双频GPS，精度更高;最长续航可达36个小时，低功耗模式续航72个小时。

Apple Watch Ultra 2还新增了睡眠呼吸暂停检测功能，Watch Ultra 2 将利用手表的加速度计和随时间推移的测量数据来检测睡眠者的情况是否与睡眠呼吸暂停一致。

Apple Watch Ultra 2黑色钛金属版售价6499元起，将于9月20日上市。