苹果新春贺岁影片背后 移动影像生态正不断发展

近日，2024年度苹果贺岁影片《小蒜头》正式上线。影片由最新一代苹果手机iPhone 15 Pro Max拍摄，由《超凡蜘蛛侠》导演马克・韦布执导、《漫长的季节》编剧潘依然担任编剧、老戏骨范伟担任主演，如此豪华的阵容令短片上线后即获得大量关注。来自SmallRig斯莫格的手机拓展套件在制作特辑中全程助力影片拍摄。

苹果公司自2018年起每年春节都会推出1部用iPhone拍摄的短片，以此展示其手机的摄影和影像能力。手机作为人手一台的大众化智能设备，通过丰富且有性价比的摄影配件生态赋能，正逐步替代各种专业摄影设备实现高级的影像创作，而门槛的降低也让专业影像创作走向全民化。

自2021年iPhone 13系列起，苹果官方开始在其新机TVC推广中多次采用SmallRig斯莫格品牌拓展套件，更早一些时候举办的苹果秋季新品发布会上，千呼万唤的iPhone 15 Pro正式登场时，也使用了SmallRig斯莫格手机拓展套件为对其影像功能进行演示，搭配了手机拓展套件与多种设备的iPhone 15 Pro系列，发挥出名副其实的“Pro”级影像性能。

无独有偶，此前vivo新品发布会带来“影像天花板”级的X100 Pro。整场发布会，毫无例外地用了大量篇幅来展示X100 Pro搭载的1英寸大底主摄和蔡司APO超级潜望长焦，同时还特别介绍了与vivo 新机同步推出的专属配件套装SmallRig斯莫格FilMov。

据MobTech发布的2023年《短视频行业研究报告》显示，截至2022年，我国短视频市场规模已近3000亿，用户规模高达10.12亿，占整体网民规模的94.8%。由此带来的大量内容创作需求，为能提高拍摄效率、优化画面质感的影像生态配件产品提供了广阔的市场空间。

消费者越来越普遍的内容创作需求令配件类产品市场规模倍增，无论是简单的支架、稳定器，还是能自由组装的手机拓展套件，在影像消费蝴蝶效应的带动下，逐渐走向大众化的商业风口。

以最近频繁登上手机大厂发布会的SmallRig斯莫格为例，其母公司乐其SmallRig创立于2010年，旗下涵盖相机、手机支撑与稳定、灯光与控制系统和移动电源四大产品线，超过1000个单品，被广泛应用于直播、视频博客、短视频、婚礼、专业广告、广播电视、电影制作等各个领域，目前销售已覆盖全球150多个国家和地区。

此外，根据产品和人群定位的不同，影像生态赛道还拥有诸如TILTA铁头、NEEWER纽尔和Ulanzi优篮子等主要厂商。

与影像创作本身相似，从小众到大众同样将是影像配件市场发展的主旋律。任何人都能看出，单反、微单等设备相对的高门槛，同时为对应的影像配件设下了“护城河”，消费者如果没有此类专业设备，自然无须接触它们的配件产品，而以手机为核心的影像创作普及潮流创造了良机，使得手机配件市场诞生了一个潜力无限的领域。

目前影像场景生态市场的蓬勃发展，堪称是“铲子理论”在本时代的生动演绎。在智能手机普及的当下，每个人都能随时随地进行视频拍摄或直播，全民参与影像创作的新兴业态为影像产品市场带来了一场生态革命，正如马克・韦布在被采访中说道：电影创作并不属于少数人，每个人都可以参与其中。