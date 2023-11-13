HTC VIVE携沉浸式生态亮相进博 创新科技助力多行业合作发展

11月5日至10日，全球智能移动设备与沉浸式科技的创新领袖HTC，携旗下的全新沉浸式生态亮相中国国际进口博览会。此次参展，HTC VIVE通过多种硬件设备、新品配件以及覆盖工作、娱乐、艺术、生活的沉浸式生态VIVERSE，展示HTC在XR行业多年辛勤耕耘的卓越成果。同时HTC全球高级副总裁、全球销售及市场负责人黄昭颖先生也在展会期间接受了多家媒体的群访，就XR业务、行业动态、未来展望等话题与大家进行了深入交流。

借助XR生态展区体验 解锁VR使用场景

近年来，HTC一直在移动VR上不断探索。本次进博会期间在HTC VIVE展区，可以看到HTC结合前沿技术打造的创新XR设备，以及借助这些硬件所能体验到的多领域沉浸式应用。其中，首次在进博会上展出的首款XR一体机――VIVE XR精英套装尤为引人关注。

这款XR头显设备将VR与MR功能集于一体，除了畅玩一体机内容，也可以通过USB-C接口连接到个人电脑，同时支持Wi-Fi无线PC串流，连接VIVEPORT或Steam平台能够获取更多的PC VR内容。此外通过HTC VIVE展区的展出，还可以发现HTC为硬件设备打造了多个行业应用场景，包括远程办公会议、医疗教育、文化艺术以及运动健康等。

对此，黄昭颖表示：“进博会是一个面向世界的展会，会有世界各地的参会伙伴来到现场。对于HTC来讲，元宇宙是很新的东西，我们和很多生态合作伙伴展开了合作，我们希望做出来的应用可以让用户自己来体验，而不只是在媒体上看到视频，只做概念性的理解。”

在黄昭颖看来，想要打造成功的XR生态，只有用户亲自来体验之后才可以有更深刻的感受，所以无论是VR、AR也好，还是虚拟现实、元宇宙也好，往往都需要用户亲身体验，这样才能真正知道这个产品的未来方向，它的科技是什么样的内涵。

沉浸式数字体验解决方案 助力多行业共享XR创新

近年来，随着科技的飞速发展，企业的数字化转型已成为一股不可逆转的趋势。在此背景下，HTC VIVE凭借其卓越的技术实力和丰富的市场经验，成功地推出了一款全方位、高度可定制的企业级沉浸式数字体验解决方案――VIVERSE for Business。这款解决方案的推出，旨在满足企业对高效远程协作、深度学习和出色销售体验的需求。其多元功能和灵活定制的特点赋予企业全新的运营模式和增长动力，助推各行业实现数字化转型升级。

黄昭颖表示，我们创建VIVERSE for Business平台的初衷是考虑到许多企业在探索元宇宙的过程中，由于各种限制而无法顺利实现目标。通过我们的VIVERSE for Business平台，利用模块化的技术应用可以帮助他们进入元宇宙世界，这也是我们希望在更多行业中推广应用的起点。

随后他进一步解释道，元宇宙对于很多企业来说还是一个全新的概念，他们对于如何进入这个领域以及如何运用相关技术来提升业务感到困惑。我们的VIVERSE for Business平台为他们提供了一个方便快捷的解决方案。通过这个平台，企业可以轻松地构建自己的元宇宙应用，从而在虚拟世界中实现更多的商业价值。

直面市场竞争 深化XR生态布局

如今VR领域已成为众多产业巨头争夺的焦点。在消费级智能头显方面，Meta、字节跳动旗下的PICO、DPVR、HTC、爱奇艺等公司已经加入竞争。在本届进博会期间，在HTC VIVE的展区对面赫然就是Meta展区，颇有些“打擂台”的意味。

对此，黄昭颖则显得很轻松，竞争在任何时间点都有，但对我们而言，反而不认为这些竞争会对彼此造成什么状况，因为不管是硬件还是软件的厂商，大家都需要创造更多新的应用。每个行业都有很多不同的参与者起起落落，但是这个方向是对的，你会看到很多应用每年出现新的领域，出现更多好的体验，这些都对产业发展有正向的帮助。

“HTC已经积累了很长时间，我们有信心跟合作伙伴一起建构和延续目前的生态体系。”黄昭颖信心满满地表示。

作为一家全球领先的科技创新企业，HTC VIVE始终坚守着开放与包容的理念，致力于打破虚拟与现实世界的壁垒，构建一个全人类可以共享的、开放的沉浸式生态。如今HTC VIVE的沉浸式生态已经逐步应用于教育、娱乐、医疗、工业设计等多个领域，为人们的生活和工作带来了极大的便利和效益。未来HTC VIVE将继续秉持开放与包容的理念，加强产业协同与合作，推动沉浸式生态的创新和发展，让更多人能够享受到这种全新的体验和成果。