打开京东搜“头戴式耳机” 新年穿搭CP一站搞定超划算

“嗑CP”大行其道的同时，也有许多人开始研究新年的“穿搭CP”，除了能想到的潮流服饰外，头戴式耳机因其时尚外观和多种场景下的实用性成为许多消费者“穿搭CP”中的重要一环。为了让不同的消费人群都能顺利找到自己的穿搭风格，京东帮用户筛选了多款时尚的头戴式耳机爆品及精美的时尚服饰组成了户外运动CP、新雪来潮CP、城市漫游CP、潮流出街CP、冬日徒步CP等六大时尚CP穿搭，为消费者送上时尚前沿的OOTD指南。此外京东还将于12月28日-月29日，在北京三里屯一号场T+MALL举办“头戴耳机新年时尚派对”，在有趣有料又好玩的活动中让消费者零距离体验各种耳机，更精准找到属于自己的时髦“穿搭CP”。

冬日户外运动不仅需要保暖时尚的服饰，更需要出色的头戴式耳机彰显个性。京东带来的“户外运动CP” 巍德(VAUDE)金标P棉棉服不仅能动态保暖还能快速排出汗水，时刻保持干燥清爽，再配上支持智能触控和60小时超长续航、能提供高保真声音品质的森海塞尔MOMENTUM 4 无线耳机曜金黑版，冬日运动也会更加舒心，独特的穿搭风格还能拉高回头率。活动期间在京东下单巍德(VAUDE)金标P棉棉服价格低至1812元，可享12期免息，下单森海塞尔MOMENTUM 4 无线耳机曜金黑版价格低至1699元，可享3期免息。

冬日运动一定少不了雪上项目，无论滑雪溜冰还是雪橇，都需要专属于自己的“BGM”，京东的“新雪来潮CP”就是不错的选择，索尼WH-1000XM5头戴式无线耳机搭载了双芯片系统，降噪能力大幅上升，能时刻沉浸在美妙的音乐中，活动期间京东售价低至2199元，晒单赠Plus季卡。雪地游玩全身均需保暖，HH经典长款羽绒服能有效抵御寒风紧锁热量，活动期间京东售价低至2685元。

CityWalk爆火的当下，日常出行的穿搭也要精致才行，京东的“城市漫步CP”值得一看。 B&O Beocom Portal头戴式无线耳机采用了阳极氧化铝触控盘设计，外观个性时尚，功能方面还支持消费者定制专属聆听偏好，活动期间京东价格降至2099元，支持12期免息福利。入手耳机后，还可以在京东下单nautica white sail夏之光同款连帽卫衣，搭配耳机秒变阳光男孩和阳光女孩，卫衣活动期间京东价格降至790元。

化好了精致妆容弄好了潮流发型准备外出度过周末时光，但没有合适的穿搭？不用担心，可以来京东入手Bose QC消噪耳机Ultra和UNDEFEATED五条杠美式毛衣组成时髦的“潮流出街CP”，瞬间成为全场最靓的仔，耳机的沉浸式音频空间还能让你随时随地进入到自己的世界当中，获得更加随性的出街体验。活动期间Bose QC消噪耳机Ultra价格降至2399元，UNDEFEATED五条杠美式毛衣价格降至1099元，十分划算。

对于喜欢外出徒步的人来说，冬日的严寒也不能阻挡徒步热情，京东也为喜爱徒步的消费者准备了“冬日徒步CP”，采用可折叠设计的马歇尔MONITOR III A.N.C.头戴式耳机加上蓬松柔软轻盈舒适的UPON PRO 先锋系列棉服外套，不臃肿有个性，长时间徒步也不会无聊寒冷，价格方面，活动期间马歇尔MONITOR III A.N.C.头戴式耳机京东价降至2799元，可享3期免息，UPON PRO 先锋系列棉服外套价格降至3582元。

想入手“穿搭CP”的消费者现在即可打开京东APP搜“头戴式耳机”进入线上活动会场，不仅能轻松一键Get适合自己的新年OOTD，还能在“尖货抽签”活动中买到稀缺的头戴式耳机爆款尖货，不容错过。