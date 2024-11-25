华为擎云商用穿戴新品亮相健康产业大会 科技赋能智慧健康管理

最近，备受瞩目的第十七届健康服务业大会盛大召开，吸引了来自健康行业、科技领域以及众多媒体的高度关注。在本届大会上，华为擎云以携多款全新商用穿戴产品及智慧医疗解决方案亮相，成为大会热议的焦点。其中，擎云全新商用穿戴新品――华为擎云 H5556以及华为擎云 H5756系列首次公开亮相，不仅是华为擎云在智能穿戴领域的一次实力展示，更是其推动健康管理行业创新发展的重要举措。

锋芒设计 内外兼修

大会现场，华为擎云展示区人头攒动，全新推出的穿戴新品以时尚动感的外观设计和卓越强大的功能特性成为参会者们集中关注的焦点。从外观上来看，华为擎云 H5556&华为擎云 H5756系列在设计上实现了大胆创新，引入“几何锋芒美学”理念，线条刚劲有力，造型独特新颖，将科技感与时尚感完美融合。其中华为擎云 H5756表体材质选用了蓝宝石玻璃、航天级钛合金以及纳米微晶陶瓷等高端材料，不仅拥有卓越的耐磨性、防水性和抗腐蚀性，更在质感上彰显出奢华品质。其精致的工艺与独特的设计语言，为用户带来了不同以往的视觉享受，完美诠释了现代科技与时尚美学的深度融合。

玄玑加持 智慧感知铸就健康新标杆

华为擎云H5556&华为擎云H5756系列在健康监测功能上进行了全面升级，堪称“健康新标杆”。新品搭载了玄玑感知系统，配合硬件模组的全方位优化，实现了对用户健康数据的精准监测与深度分析。其中，情绪健康助手功能通过先进的传感器技术与智能算法，实时追踪用户的情绪状态，帮助用户更好地了解自身情绪变化，并能提供个性化的情绪调节建议与专业的心理舒缓课程，为用户的心理健康保驾护航。

针对女性用户，华为擎云此次推出了业界领先的女性健康研究功能，通过对生理周期数据的深度分析，为女性用户提供卵巢健康评估及个性化的健康管理方案，助力女性用户关注内在健康，实现由内而外的全面健康管理。在心脏健康监测方面，华为擎云H5756搭载的ECG心电分析提示软件已获得国家药监局二类医疗器械注册证，可精准采集心电信号，实时分析心脏健康状况，还可提供专业医生的远程解读服务，为用户的心脏健康提供全方位守护。

高阶数据+行业定制 加速健康产业落地

华为擎云H5556&华为擎云H5756的数据开放与行业定制是新品一大亮点。华为擎云为行业客户提供了高度定制化的解决方案。通过云云对接和设备直连两种方式，华为擎云能够向企业客户开放医疗级健康数据、运动数据以及传感器数据等多维度数据，满足不同行业在健康管理、运动健身、医疗服务等领域的多样化需求。同时，华为擎云还为企业提供包括表盘、开机画面、企业信息定制以及软硬件深度定制等一站式定制服务，帮助企业打造专属的穿戴设备解决方案，提升企业品牌形象与员工健康管理水平。

基于华为擎云穿戴新品的卓越性能与数据支持，华为擎云在大会上同步展示了擎云智慧医疗解决方案。该方案通过整合穿戴设备、大数据分析与人工智能技术，实现了对用户健康数据的实时监测、智能预警与精准干预，为医疗机构、企业健康管理以及个人用户提供了全方位、全周期的智慧健康管理服务，有效推动了健康管理行业的数字化转型与智能化升级。

让全民搭上健康快车

一直以来，华为擎云以“擎云直上，共创新境”为品牌理念，秉承着“品质可靠、自主创新、开放共创、以人为本”四大品牌DNA，持续深耕商用领域。华为擎云品牌发布至今已服务全球1000+TOP级企业客户、10万+行业客户。此次携华为擎云 H5556&华为擎云 H5756两款产品惊艳亮相，无疑为健康管理行业注入了新的活力与创新元素。

华为擎云 H5556&华为擎云 H5756两款产品代表了华为在擎云在智能穿戴领域的创新实力与竞争力。通过聚焦美学设计、健康新标杆、高阶数据开放、行业专属定制四大产品能力，华为擎云不仅为用户带来了更具个性化、智能化的穿戴体验，也为行业客户提供了全面、深入的定制化解决方案，更为重要的是，通过擎云智慧医疗解决方案，华为擎云推动了健康管理从传统模式向数字化、智能化的加速转型。

未来，华为擎云将继续秉承创新驱动、用户至上的理念，打造契合健康服务业需求的穿戴设备与智慧医疗解决方案，同时也与众多行业伙伴一道，共同推动健康管理事业迈向新的高度，助力全民健康愿景的早日实现。