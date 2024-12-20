京东“先人一步”首发韶音OpenRun Air新品 限时直降100元还享分期免息

对于热爱跑步、骑行、健身的人群来说，拥有一副出色的运动耳机能极大增强运动过程中的沉浸享受与体验。跑步骑行系列标准款韶音OpenRun Air新品耳机即将在京东先人一步上线，12月20日0点正式发售，限时首发价598元，下单还可专享提前发货及分期免息权益，更有绝美新配色风信紫款供选择。快来京东APP搜索“韶音运动耳机”，先人一步开启沉浸式运动体验!

作为韶音跑步骑行系列标准款新品，韶音OpenRun Air 采用了先进的IP67级专业防尘防水技术，无论是面临激烈运动中的汗水浸透，还是在户外遭遇下雨天气，它都能轻松应对。全封闭式机身能有效隔绝水分浸透，用户不用担心耳机因为进水而受损，在任何天气条件下都能畅享高品质音乐，尽情释放自我。

一款耳机优秀的音质能够还原音乐的真实感，让用户仿佛置身于现场，感受音乐的每一个细节和层次。韶音OpenRun Air采用韶音自主研发的PremiumPitch2.0+技术，搭载复合振动系统，为用户带来极致的听觉享受，音质表现可随着音乐频率而改变，通透、细腻或是浑厚，让运动过程中的每一次呼吸都伴随音乐节奏律动，感受沉浸式听觉盛宴，激发运动潜能!

卓越的清晰通话表现也是韶音OpenRun Air的亮点之一。双硅麦克风加上CVC降噪算法，韶音OpenRun Air可以智能减弱通话过程中的回声和环境噪音，即使用户身处嘈杂的商场、街道等场所，也能让语音清晰传达给对方，就像面对面聊天一样自然!打开京东APP，搜索“韶音运动耳机”，限时首发价仅需598元就能入手这款品质卓越的运动耳机。

韶音OpenRun Air的不入耳设计能让用户在享受音乐的同时，依然能清晰感知周围的环境音，无论是交通信号还是朋友的呼唤，做到时刻与外界保持连接，守护运动过程中的安全。而且，其符合人体工学的耳挂式设计，能让用户在运动过程中保持耳道清爽，避免耳道堵塞的烦恼，即便是挥汗如雨也不用担心。韶音OpenRun Air耳机外层还采用柔性硅胶，柔软舒适，26g的轻盈机身，用户长时间佩戴也能舒适无感，是运动爱好者绝佳的运动伴侣。

12月20日0点，韶音OpenRun Air运动耳机在京东先人一步首发上线，限时下单还可专享提前发货及分期免息权益。快来京东APP搜索“韶音运动耳机”，先人一步入手这款智能降噪通话、极致音质、先进防水防尘的开放式运动耳机，开启音乐运动新纪元，快快抢购吧!