OPPO Watch 4 Pro发布：售价2199元起，刷新全智能手表体验上限

8月29日，OPPO正式举办OPPO Find N3 Flip 及 Watch 4 Pro 全球发布会，全新智能手表OPPO Watch 4 Pro正式亮相，售价2199元起。OPPO Watch系列一直专注打造全智能手表旗舰，屡次带来突破性创新。此次的OPPO Watch 4 Pro延续独特的微弧LTPO常亮屏，升级精钢表壳和陶瓷底盖，整体质感经典大气;内置行业顶级穿戴芯片和运行内存，配合健康传感器升级，再次刷新智能手表上限;功能体验上也有新突破，首发专业羽毛球模式与跑姿分析。各方面的卓越体验，让这块表成为当之无愧的安卓智能手表新标杆。

寰宇曲面常亮屏，质感经典高级

曲面一直是OPPO Watch系列最独特的设计符号，这是最符合用户佩戴直觉的曲率，让手表恰到好处地贴合手腕，又比传统屏幕多一份柔和的优雅。OPPO Watch 4 Pro的天际寰宇设计，灵感源自地球昼夜晨昏线，独到的微弧曲线沿屏幕中间向边缘丝滑延伸至表带，佩戴舒适，造型大气。

OPPO也是国内率先将旗舰手机上常见的LTPO屏幕应用于智能手表的厂家，OPPO Watch 3 Pro是国内首款支持LTPO常亮显示的智能手表，无需点击，也能显示表盘和关键信息，美观又方便。OPPO Watch 4 Pro在常亮显示的基础上，新增表盘个性化组件与第三方表盘市场，支持相册与视频表盘，让旗舰体验有了更丰富的应用场景。

值得注意的是，OPPO Watch 4 Pro在外观质感方面精益求精，全新升级：一体精钢表壳，硬朗耐用;陶瓷底盖，触感细腻;机械纹理表冠，观感精致。破晓棕、极夜黑两款配色，晨昏概念与天际寰宇寓意形成巧妙呼应。实用设计和科技美学的融合，打破了科技腕表与经典腕表之间的界限，始于智能忠于经典。

60秒评估四大健康风险及七大体征指标，专业健康值得信赖

OPPO健康实验室自成立以来，围绕预防型医疗理念，联合清华大学、中国医学科学院阜外医院等各领域专业机构，投入了大量成本自研健康算法与传感器技术。OPPO Watch 4 Pro此次在原有健康监测功能及专业健康研究的基础上，新增腕温传感器，搭载8通道心率传感器、16通道血氧传感器，将目前行业顶级的健康传感器齐聚一身。

值得一提的是，OPPO Watch 4 Pro还带来全新升级的60秒体检，可以一键评估心脏健康风险、血管弹性风险、体征温度变化、睡眠鼾症风险四大健康风险以及血管年龄、心电图、血氧、心率、腕温、睡眠、压力七大身体关键体征指标，让用户随时随地快速了解身体状况。

此外OPPO Watch 4 Pro发布了独家健康智眼功能，可以监测多维身体数据，并配合交叉分析，在出现异常时给予提醒;新增血糖表盘，通过连接CGM动态血糖仪，手表上可实时在表盘上查看血糖数值，真正实现实时精准查看血糖数据变化。

首创专业羽毛球模式，跑步姿势分析业界领先

运动是改善健康最有效的方式，也是智能手表用户的核心需求之一。OPPO不满足于只追求运动模式数量，而是专注把常见的国民运动做精做深，选择广受喜爱的跑步和羽毛球发力，推出独家定制的专业羽毛球模式以及跑步姿势分析功能。

去年首创专业网球运动模式后，OPPO关注到羽毛球运动呼声很高，因此深度定制了专业羽毛球模式，邀请多位羽毛球运动员参与了数据采集与共创。OPPO Watch 4 Pro的羽毛球模式可实现业内最全12项数据准确记录，包含最大拍速、挥拍次数、正/反手球等，配合排行榜和一键生成朋友圈分享的功能，多了互动和分享的乐趣。

跑步虽不是复杂的运动，但非常需要科学的指导。OPPO Watch 4 Pro定制了业界领先的跑姿分析功能。跑步时手表可以实时提供例如垂直振幅、步幅，步频、触地时间、左右触地平衡等关键的跑姿数据，不仅可以提供准确的结果评估和精准详实的跑姿数据，如果跑姿存在问题，还可以针对性提供改善方案，并且不需要额外的辅助设备，戴表跑步即可实现。

行业顶级软硬件配置，持续引领全智能旗舰

OPPO Watch 4 Pro延续了OPPO Watch系列软硬件配置领先、兼顾体验与续航的特有优势，搭载骁龙W5和BES 2700旗舰双芯，拥有行业顶级的2GB运行内存，配合UDDE双擎混动技术3.0，可实现全智能模式5天、轻智能模式14天的超长续航。与此同时，针对睡眠监测、户外跑步、消息推送等200多项常用场景深度优化，降低功耗同时提升流畅度。在充电方面，VOOC闪充让手表充电10分钟即可使用一整天，告别电量焦虑。

除了领先的续航，OPPO Watch 4 Pro在智能体验方面也是标杆的存在，适配85+主流APP，覆盖了主流通讯/地图/音乐/资讯全场景头部应用。OPPO还针对各大日常场景做了深度定制，以车联场景为例，OPPO Watch系列已经成为适配新能源汽车品牌最多的智能手表，并与理想深度合作，推出行业首家无感车钥匙功能。

首发到手价2199元起，9月8日开售

质感出众的精致外观、专业可靠的健康管理、科学有效的运动指导、全面领先的智能体验于一身，让OPPO Watch 4 Pro无愧为当前全智能手表的新标杆，与华为和苹果一起成为智能手表的第一梯队。OPPO Watch 4 Pro破晓棕售价2499元，极夜黑售价2299元，现在预订可享受100元优惠，首发到手价2199元起。

9月8日10点，OPPO Watch 4 Pro将于京东商城、天猫商城、OPPO商城等各大电商平台以及线下OPPO门店同步开售。