华为WATCH FIT 4系列定档5月19日，将发布业界最薄智能手表

2025年5月16日，华为终端面向国内用户发布了华为WATCH FIT 4系列的预热海报，官宣将在本月即将举行的华为新品发布会上正式推出全新一代智能方表产品――华为WATCH FIT 4系列，包含数字款与首次出现的Pro款两个版本，其中数字款在5月16日开启预售，Pro款更多细节尚未告知。

从预热海报来看，华为WATCH FIT 4系列在外观设计上延续了华为WATCH FIT系列一贯的轻薄美学风格，并在屏幕尺寸与材质工艺方面进行了进一步提升。尤其是在厚度与重量控制上，华为WATCH FIT 4数字款机身厚度进一步压缩至9.5mm，重量为27g;而首次亮相的华为WATCH FIT 4 Pro则达到行业最薄的9.3mm厚度，是业界最薄智能手表，重量也轻至30.4g。

与此同时，全系标配1.82英寸AMOLED高清炫彩屏幕，屏幕上下边框缩至2.35mm，左右边框控制在1.8mm以内，在实现更高屏占比的同时，也提升了整体观感的沉浸感。

在显示性能方面，华为WATCH FIT 4系列也做出了大幅提升。华为WATCH FIT 4数字款的屏幕峰值亮度已由上一代的1500nits提升至2000nits，而华为WATCH FIT 4 Pro更进一步达到业界罕见的3000nits亮度表现，具备在阳光直射等强光场景下的良好可视性。由此可见，华为希望通过更高规格的屏幕显示能力，优化用户在运动、户外及日常使用场景中的佩戴体验。

材质方面，华为WATCH FIT 4 Pro表镜采用蓝宝石玻璃，具备更强的耐磨抗刮特性;表圈部分则引入轻量级钛合金材质，在保持机身轻巧的同时大幅提高结构强度。机身材质选用航空级铝合金，进一步增强抗压耐腐蚀能力，并兼顾长期佩戴的舒适性与耐用性，全面提升产品在运动及户外场景下的综合表现。

配色策略上，华为WATCH FIT 4数字款延续都市简约风格，推出韵律黑、悦动白、风信紫、幻影银和草木绿(线上专款)五种配色，以低饱和度设计传达理性美学理念;华为WATCH FIT 4 Pro则更贴近自然探索场景，推出曜石黑、原野绿、海岛蓝三种配色，强调山野户外美学的风格延伸。

从产品定位来看，华为WATCH FIT 4数字款主攻千元档轻智能市场，将延续华为WATCH FIT系列优势，成为华为在智能手表品类中主打质价比的中坚型号。而华为WATCH FIT 4 Pro则明显针对更高阶市场，通过设计工艺与用料层级的跃升，实现功能性与精致感的双重兼顾，或成为与Apple Watch SE系列甚至更高档位产品竞争的重要筹码。

从预热海报和已知信息可以看出，华为WATCH FIT 4系列产品层面持续精进的背后，是华为在智能穿戴赛道的深耕布局。

根据IDC发布的2024年全球可穿戴设备市场季度跟踪报告，尽管全球腕戴设备出货量同比下滑1.4%，但中国市场实现逆势增长，同比增长率达到19.3%，其中华为以6116万台的出货成绩，连续六年蝉联中国市场份额第一，年增长率高达33.6%，在全球头部厂商中表现尤为突出。

而华为WATCH FIT系列作为其在方形智能手表赛道的代表性产品，自第一代起便持续构建产品与用户之间的“轻薄+智能”认知连接。从初代奠定ID风格，到二代完善运动与健康体验，再到三代已有智能手表外观，其逐步确立起其在超轻薄智能手表中的差异化标签。

如今，第四代产品华为WATCH FIT 4系列即将发布，目前数字款开启预售，价格999元，国补后售价预计不到900元。

不仅标志着产品线在功能结构与市场定位上的进一步成熟，也意味着华为将在智能手表“方形”品类中打开新的增长空间。尤其是首次引入的Pro款，将在提升产品上限的同时，与同类别竞品形成正面竞品格局，为华为后续构建更完整的智能穿戴生态体系提供重要支撑。

总的来说，华为WATCH FIT 4系列将会延续华为在智能方表领域的领先地位，并在功能、设计、生态三方面构建竞争壁垒，非常值得入手，感兴趣的朋友可以持续关注一下最新动态!