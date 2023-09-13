U2超带宽芯片实装，Apple Watch S9升级幅度堪称近年之最！

在刚刚结束的苹果“好奇心上头”主题活动中，新一代Apple Watch Series 9正式发布，也是苹果首款碳中和产品。

Apple Watch Series 9相较前代外观变化不大，但内部硬件升级力度堪称近年之最。首先，Apple Watch Series 9搭载全新S9 SIP，与前几代所使用的芯片规格不同，全新SIP拥有56亿个晶体管，比S8多出60%，GPU性能提升30%。

S9 SIP配备神经引擎，机器学习速度大幅提升，达到前代两倍，在运行Transformer模型算法时性能提升20%。用户日常使用最直观的感受就是，应用加载时间更短，打开程序更加丝滑流畅。这对于从S6开始芯片就没有实质性提升的Apple Watch系列而言，绝对是最重磅的升级之一。

值得一提的是，S9 SIP还实装全新升级的苹果U2 UWB超带宽芯片，其实际功能与U1芯片类似，可为Apple Watch提供「空间感知」能力。配合同样采用这一芯片的iPhone 15 Pro系列机型，能够精准检测设备位置，并且通过简约明了的动效交互，一步步引导用户寻找遗失或忘记放在哪里的iPhone。除此之外，Apple Watch Series 9还支持iOS 17上更新的碰一碰一键交换名片功能，这下用户“找朋友”就更方便了。

有一点比较让人失望，Apple Watch Series 9并没有在续航方面做出改进，依然保持18小时续航时间，基本就是一天一充的水准。但这可能和其屏幕户外峰值亮度高达2000nit有关，达到前代S8整整两倍的水平，续航却几乎没有缩水，即使用户身处强光环境下，新款Apple Watch同样可以带来优秀的画面显示效果。

得益于全新S9 SIP芯片与神经网络引擎的加入，Apple Watch Series 9拥有更强手势交互能力。日常使用时，当清晨手表闹铃响起，用户无需再去点击屏幕上的关闭，只需佩戴手表那只手的食指与拇指捏在一起，就能隔空关闭闹钟。不止于此，Apple Watch Series 9的全新双击手势还能运用在更多场景下，例如接听挂断电话，播放暂停音乐等等，极大简化用户交互方式。

不同于去年苹果发布Apple Watch Series 8时着重关注健康应用，Apple Watch Series 9在健康领域几乎没有着墨太多，只是提到进一步增强Siri对于健康数据的支持。用户可以直接询问Siri自身健康数据，简化信息获取路径，提升Siri的易用性，该功能将在今年晚些时候推出英语和普通话版本。

不过Apple Watch Series 9在有关环保领域的话题上大书特书，苹果表示，将会在明年年底前消除包装中的所有塑料。Apple 2030计划到 2030年在整个业务中实现碳中和。下一步是到2030年使所有产品的碳足迹达到净零。苹果还宣布将取消在苹果产品中使用皮革，转而采用82%的再生纱线制成新款运动回环表带，一同更新的还有全新的Nike表盘。

Apple Watch Series 9国行起售价2999元，与前代保持一致。对于前几代用户而言，这代Apple Watch硬件配置提升明显，对于日常使用影响较大，无论是更流畅的触控体验和系统响应时间，还是更亮屏幕带来的户外绝佳观感，亦或U2超带宽芯片加持下全面升级的精准定位能力，都值得用户为其买单。9月14日早上9点开启预售，9月22日正式上市，你会选择购买吗？