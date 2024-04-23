京东智能健康手表超级趋势来袭 助力北京城市副中心马拉松火热开跑

近日，2024北京城市副中心马拉松嘉年华在通州区滨河北路举行，为广大参赛选手带来了一场丰富多彩的运河体育文化之旅。作为本次马拉松赛事的官方赞助商，京东3C数码携手小米、小天才、华为、荣耀、三星等品牌，在活动现场特别设置了“装备补给站”，带来多款智能健康手表产品，受到参赛选手们的广泛关注。同时，京东智能健康手表超级趋势活动也在线上同步开启，即日起至5月10日活动期间，大牌直降百元、以旧换新补贴等福利优惠等你来!

对于热爱跑步的马拉松爱好者来说，一款功能强大、智能便捷的运动手表不仅是时尚配饰，更是守护健康与提升跑步效率的神器。华为WATCH 4 智能手表支持一键微体检功能，仅需轻轻一按即可启动检测，涵盖心率、血氧、心电图等10项健康指标，让你的健康状况一目了然。在马拉松比赛的进程中，还可利用该款手表的“呼吸健康研究”功能，实时检测呼吸率、血氧、咳嗽音等健康参数，让运动过程更加安心。现在前往京东购买这款产品，可享受直降300元的价格优惠，到手价2399元起。

小米智能手表S3也同样适合热爱马拉松运动的朋友们，它支持五大卫星系统精准定位，可以更快速、精确地记录你的户外运动轨迹。同时对心率检测模组进行了升级，大幅提升了心率检测的准确率，精准守护你的健康。更值得一提的是，小米智能手表S3特有的可拆换百变表圈，能够随心切换外观风格，满足你的时尚个性追求。京东到手价799元起，还有白条3期免息助你轻松获得这款产品。

如果你家有位爱运动的小朋友，也可趁此机会给TA添置一台小天才电话手表Z6P。其新增的多重传感器，可以实现体温、心率、心情、血氧等健康指数的实时监测，帮您时刻关注孩子的身心变化。这款产品还具有强悍的定位能力，可区分室内与室外，甚至能显示具体楼层，帮助家长快速了解孩子的精确位置。活动期间前往京东购买，可享受以旧换新至高补500的优惠价格，还有小熊书包免费送!

除以上产品之外，还有Galaxy Watch6 classic、荣耀手环9、爱国者手表GT8等爆款尖货等你来选购。近期想要购买智能健康手表的朋友们，前往别错过此次京东智能健康手表超级趋势日。即日起至5月10日活动期间，京东将为广大用户带来大牌直降百元、以旧换新补贴等福利优惠。快打开京东APP搜索“智能健康手表”，进入会场挑选你的心仪好物吧!