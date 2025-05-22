兰州马拉松5月25日即将开跑 京东戴表团携百块智能手表上阵

2025年的兰州马拉松比赛将于5月25日鸣枪开赛。作为兰马战略合作伙伴，京东于赛前发起“京东超级马拉松”活动，并与兰马官方组委会联合招募百名“京东戴表团”成员，代表京东与广大跑友一起上阵。同时，京东还在兰州马拉松博览会现场设置了数码展区，展出包括华为、小米、OPPO、vivo、三星、华米、Apple七个品牌数十款智能手表产品，跑步爱好者们来京东展区互动不但能近距离体验智能手表等装备，还有机会赢取精美礼品。打开京东APP搜索“京东戴表团”即可直达活动会场，用户下单可享国家补贴立减15%等实在福利，感兴趣的朋友不要错过。

此次兰马，京东为“戴表团”成员带来专属福利，报名成功者前往京东数码展区签到即可免费抽取智能手表。24日赛前，京东将在兰马官方舞台举办戴表团集结会，特邀精英跑者贾俄仁加和团长瑟瑟分享备战经验，智能穿戴采销相关负责人也将现场讲解京东参与马拉松的初心，并推荐适合不同运动场景的智能穿戴设备。赛事期间，戴表团成员可佩戴获赠的智能手表记录比赛数据。京东数码展区还为全体跑者准备了多重互动福利：关注京东小红书账号即可参与打卡活动，体验产品并发布带话题笔记可获抽奖机会，参与平板支撑挑战更能赢取额外好礼。现场准备了显眼包、肌肉贴等实用礼品，更有机会抽取限量智能手表，精彩不容错过。

针对许多跑友需要入手智能手表等马拉松参赛装备的消费需求，京东还带来了国家补贴立减15%、至高12期免息、60天碎屏无忧换、以旧换新补贴等丰厚福利。不同赛程的参赛选手可根据京东的推荐选择适合自己的产品，例如全程马拉松的跑者需要续航强劲的智能手表，华为WATCH FIT4就是不错的选择，不但续航持久还能通过身体数据推测用户心情，呈现动态情绪表盘，来京东领国家补贴立减15%，还可享6期免息。也可以考虑小米Watch S4 Sport，离线地图功能有助于随时掌握方向，帮助用户循迹返航，下单享3期免息。三星Watch Ultra 47mm的外观及材质专为户外运动而设计，可通过Galaxy AI智能监测身体健康，京东下单享60天碎屏无忧换。还有OPPO Watch X2的峰值亮度高达2200nits，专业跑步模式下可提供跑姿分析、燃脂指导等数据支持，让用户科学运动，在京东购买享12期免息，晒单赢30元京豆。Apple Watch Ultra2 拥有3000尼特蓝宝石屏幕，无惧阳光，还可支持100m防水和40m潜水活动追踪，直降500元可叠加国补500元，享白条免息。

半马跑者需要轻装上阵，京东也带来了合适的穿戴好物。例如Apple Watch S10 GPS款配备了高精准度的GPS和水深水温感应器，游泳时也能舒适佩戴，京东PLUS用户领券可优惠800元;而vivo WATCH 5表身轻约32g，续航时间可长达22天，便携又耐用，还可享60天碎屏无忧换，以旧换新至高还能补贴280元。健康家庭跑者偏重于时尚风采，可以选择AMAZFIT华米Active 2，该款采用了蓝宝石水晶玻璃表镜，1.32英寸圆润外观美观大气，可享6期免息和价值129元的专属赠品运动表带。此外在活动会场还有更多优质穿戴设备可选，感兴趣的用户记得锁定京东超级马拉松会场。

想要了解更多有关兰州马拉松赛事的资讯，或者想入手一款合适的参赛装备，都可以打开京东APP搜“京东戴表团”，京东超级马拉松活动将为更多跑友提供实在助力。