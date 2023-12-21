苹果再次深陷权力纠纷，Apple Watch部分型号将在美国停售

今年10月底，根据路透社报道，美国国际贸易委员会(ITC)发布了最新禁令，可能会禁止苹果在美国出售Apple Watch系列产品。

近期该事件有了重大进展：苹果公司在给媒体的一份声明中宣布，本周晚些时候将停止在美国销售Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2两款智能手表产品。这一决定是由于此前苹果与医疗器械公司Masimo之间的专利纠纷所导致的。

具体停售时间上，从美国东部时间12月21日下午3点起，Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2将无法再从苹果美国官网购买。而两款产品在苹果零售店的库存将在12月24日售罄后不再补货。这一举措对于苹果来说无疑是一个重大的打击，因为Apple Watch一直是智能穿戴领域最受欢迎的产品之一。

据了解，苹果停售部分Apple Watch是受到此前与医疗器械公司Masimo的专利纠纷影响。2023年10月，美国国际贸易委员会(ITC)作出裁决，认定两款Apple Watch手表侵犯了Masimo部分血氧传感器专利，因此要求苹果“停止并终止”出口和销售其具有血氧检测功能的苹果手表。

Masimo公司于2020年首次起诉苹果公司，称Apple Watch侵犯了10项专利，还涉嫌通过雇佣关键人员窃取商业机密。随后，Masimo在2021年再次起诉，并指出Apple Watch Series 6应被禁止销售，因为该设备侵犯了关于血氧测量技术的五项专利。

此案目前尚未完结，仍需提交至相关机构后，经过为期60天的审查才能尘埃落定。审查的截止日期为12月25日，在此之前苹果需要遵守ITC的决定停售两款手表以等待最终结果。

作为回应，苹果也曾对Masimo提起反诉。2022年10月，苹果指控Masimo公司W1系列智能手表侵犯了苹果多项专利。苹果表示，正是在之前的诉讼中，Masimo公司“仔细研究了苹果的知识产权”，并获得了机密信息，才开发出W1系列智能手表。这一反诉进一步加剧了双方之间的关系的紧张程度。

对于苹果的这一决定，消费者和业界都表示了关注和担忧。一方面，消费者担心自己无法再购买到心仪的Apple Watch产品;另一方面，业界也对苹果的未来发展表示担忧，认为这一事件可能对苹果的声誉和市场份额造成负面影响。

不过，苹果在声明中强调，ITC的禁令仅影响到Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2两款配备血氧监测传感器产品的销售，而缺乏该传感器的低端Apple Watch SE系列手表不受影响。此外，由于禁令只限制苹果官方直接销售两款Apple Watch，消费者也可以从亚马逊等其他销售渠道购买相关产品。

尽管如此，苹果的这一举措仍然引发了广泛的讨论和争议。一些人认为，苹果应该积极应对专利纠纷，寻找解决方案以确保其产品的正常销售;而另一些人则认为，苹果应该尊重知识产权法律，遵守ITC的裁决并寻找其他替代方案来满足消费者的需求。

写在最后

Apple Watch遭到禁售这一事件对于苹果来说无疑是一个严峻的挑战。未来，苹果将如何应对这一挑战并保障其产品的正常销售和市场地位将成为业界和消费者关注的焦点。