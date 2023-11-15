痛点创新！柔性耳机与手表副屏，苹果最新两则专利解读

近日，美国商标和专利局(USPTO)公示了新一批清单，其中包括苹果两项全新的专利。一个是关于AirPods耳机的设计专利，通过柔性材料的运用增加耳机的佩戴体验。另一个是关于Apple Watch手表的技术专利，通过在表带部分配备第二块屏幕，来显示常用图标或者通知等相关内容。毫无疑问，这两项专利分别预示着未来AirPods耳机和Apple Watch手表的发展方向，我来和大家分别聊聊。

柔性结构的AirPods：

苹果的AirPods系列耳机目前包括 AirPods普通版和 AirPods Pro版，它们均采用硬质塑料作为外壳，结构坚固。而在苹果概述的新专利中，构想了一种柔性、可弯曲、可调节的外壳，内部包含金属构件、铰链以及其它柔性结构。

苹果在专利中设想未来 AirPods 可以针对不同场景，调整耳机外形。例如用户在户外运动过程中，可以拉伸耳机的“柄”部分，固定在耳朵周围，降低掉落的可能。

而如果在睡觉或者其它场景下，用户可以调整 AirPods 弯曲度，让其更贴合耳朵，侧躺的时候不会有搁着的感觉，提高佩戴的舒适度。

苹果全新专利中设想的应用场景击中了许多用户的痛点，AirPods系列耳机凭借完善的功能和出色的设计一度成为全球最畅销的TWS分体式耳机，相信会有不少用户买来睡觉时听听音乐或者运动时使用。在未来，当柔性材料的AirPods耳机出现时，它的使用场景将被进一步拓宽。

带有副屏的Apple Watch：

苹果的Apple Watch手表是一个很好的运动健康检测设备，而且也能起到比手机更便捷的通知提醒功能。多年前的Apple Watch Series5系列就支持了常亮显示，但是苹果Apple Watch常亮显示更多的目的是为了方便用户更快的看到表盘上的时间，对于消息通知方面的提升并不大。

而苹果概述的新专利中，根据描述，未来Apple Watch表带上会配有一个或多个发光器件，可以连接主屏幕，显示应用和通知等相关信息。

从专利图中我们可以看到，苹果展示了带有铰链段表带的Apple Watch侧视图和每节表带铰链的内部示意图，通过柔性印刷电路上的信号路径或其它信号路径结构耦合到主屏幕的电路中。

每个表带段可以由聚合物或玻璃制成的透明区域组成，图像传输层的输出表面可以具有多个单独的区域，这些区域以这种方式被照亮以显示图标通知等。

苹果Apple Watch表带的安装方式为显示信号的触点提供了十分合适的位置，同时也并不会影响与之前表带的兼容。虽然在表带上实现媲美屏幕的画面显示在技术上仍然很难做到，但是通过发光位点的方式，简单的进行通知应用的图标展示，这样的功能相信是可以实现的，能在一定程度上提升用户获取消息通知的体验。

苹果最新的两项专利都属于痛点创新，AirPods和Apple Watch两者均是它们所在领域综合使用体验最好的产品之一。在此基础上苹果期望进一步提升AirPods的佩戴体验和Apple Watch的消息通知功能，可以预见的是，未来在TWS分体耳机和智能穿戴设备领域苹果将持续处在领跑者的位置。