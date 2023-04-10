苹果头显难产，或延期至6月，引发消费者担忧

据供应链透露，苹果首款头显设备或将推迟到6月份才能进入量产阶段，同时此前由和硕进行打样的机型，目前已经确定将交由立讯代工组装。

前不久，苹果宣布将于6月6日召开WWDC2023全球开发者大会，多方猜测苹果准备已久的混合现实头显设备将在这次WWDC中亮相。不过此前，知名分析师郭明Z就曾发文称：“苹果并没有非常乐观看待AR/MR头戴设备的发布会，能重现一鸣惊人的「iPhone时刻」，故组装量产时程再度延后1-2个月至23Q3中后期，而这也为该新装置能否如市场期待般在WWDC2023亮相增添了变数。也是因为组装量产时程延后，故今年出货量仅为20-30万部，低于市场共识的50万部或以上。Apple没有非常乐观看待市场对AR/MR头戴装置发布会的反应之主要顾虑包括经济低迷、为追求量产故对部分硬件规格妥协 (如重量)、生态与应用准备程度与售价高 (3,000-4,000美元甚至更高) 等。”

由此引发不少用户对于苹果首款混合现实头显设备难产的担心，毕竟此前这款设备就已多次延期，虽然苹果方面从未承认过。如今VR行业开始退烧，但VR仍是未来极具发展前景的技术，目前受到冷落主要还是因为缺乏生态内容，用户空有硬件而没有足够内容去支撑，因此在新鲜感褪去后难免出现吃灰情况。

但作为一直以来都专注创新和改变世界的苹果，用户对其期待值甚高，而首款苹果混合现实头显设备也有望成为苹果在iPhone之后又一个开启的全新时代。苹果凭借优秀的交互设计，以及全面自主的硬件研发和创新能力，所及行业几乎都成为引领行业的存在，这也拔高了用户对于苹果首款混合头显设备的期待值。

虽然外界对于这款产品充满期待，但一直处于难产也让消费者对其满是担忧，更有消息传出，苹果内部已经向高管展示了这款设备。苹果高管在体验过苹果头显后，毫不避讳地表达了真实看法，其认为这不会是一款发售即热卖的产品，并且极大概率会步Apple Watch后尘，低开高走，逐步占据市场大多数份额。

不过目前整个元宇宙行业都进入了降温阶段，索尼已经削减PSVR2头显的生产计划;Meta公司的Quest Pro产品累计出货量仅为30万台;国内最大头显品牌Pico在2022年的出货量低于预期的40%。各大厂商都在这个领域吃了瘪，因此苹果想要进入这一领域同样被不少业内人士所不看好。

对于苹果而言，前期巨大投入打造而成的软硬件生态，或许将成为苹果在该领域破局的关键。毕竟目前所有厂商都共同面临着生态内容匮乏的问题，依托强大的苹果生态，苹果头显或能依靠与其他设备的联动摆脱这一现状，同时拓展更多应用场景，这也是苹果的一大优势。