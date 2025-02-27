京东发售小米Buds 5 Pro耳机 支持12期免息、晒单返京豆

2月27日，在小米新品发布会上，小米Buds 5 Pro耳机正式亮相。作为小米旗下旗舰级TWS耳机，小米Buds 5 Pro系列不仅搭载双功放三单元声学系统和“Wi-Fi”音频传输，还实现了55dB 降噪深度和5kHz 超宽频覆盖，更有哈曼联合调音，且深度融合AI智能交互功能，为用户带来前所未有的听音体验。

当天，小米Buds 5 Pro耳机也在京东同步发售，先人一步为消费者带来高品质音频体验。小米Buds 5 Pro分为蓝牙版和Wi-Fi版两个版本，售价分别为1299元和1499元。京东还为消费者提供了普通6期免息、PLUS会员12期免息、晒单返30元京豆等首发权益。

作为小米的新一代旗舰耳机，小米Buds 5 Pro历经两年时间打磨，备受广大米粉和数码爱好者期待。

在音质方面，小米Buds5 Pro首发双功放三单元声学系统，通过精准三分频技术，呈现出高音清晰透亮、中音真实自然、低音深沉澎湃的音质效果，同轴设计能大幅减少声音相位干扰，让音质更纯净。同时，这款耳机还采用了高通aptX Lossless技术，最高传输速率2.1Mbps，支持超高解析度无损音质，并联合哈曼金耳朵大师团队调音，打造「哈曼大师」音效。此外，小米Buds 5 Pro Wi-Fi版还拥有“Wi-Fi”音频传输，最高4.2Mbps传输速率，带来“母带级”无损音质。

降噪能力是小米Buds 5 Pro的又一大亮点，并得到了中国计量科学研究院测量认证。主动降噪深度高达55dB，降噪频宽实现5kHz超宽频覆盖，可有效抵消地铁等复杂环境的噪声。新增无级调节功能，大幅减少噪声干扰的同时，消减耳压困扰。通话降噪方面，它还支持在100dB噪声环境下的超清通话，更厉害的是，15m/s抗风噪能力，哪怕身处7级大风之中，对方也能清晰听见你的声音

据介绍，小米Buds 5 Pro融合了众多“AI智能应用”，可做到耳机独立录音，支持语音转文字及一键生成智能摘要。面对面翻译、同声传译等功能也非常实用，不仅可以帮你突破语言限制实现无障碍交流，在跨国会议、学术讲座、英文课堂等场合下使用极为方便。对于用户关心的续航问题，小米Buds 5 Pro蓝牙版单次续航达8小时，Wi-Fi版单次续航达10小时，搭配充电盒续航更是高达40小时，同时还支持无线充电。

在外观方面，小米Buds 5 Pro延续了家族式入耳设计，并重塑了盒身曲线，提供幻影黑(Wi-Fi 版)、钛光金、雪山白三种颜色选择，满足用户的多元化审美需求。此外，小米还为用户还配备了四副硅胶耳套，能满足多样耳形的佩戴需求，提供更舒适的隔音效果。此外，这款耳机还实现了IP54防尘防水等级，确保其在运动、雨天等场景中稳定运行。

即日起，登录京东APP，搜索“小米Buds 5 Pro”即可入手这款最新的小米旗舰级TWS耳机。通过与包括小米在内的众多国内外品牌携手合作，京东成为消费者选购高品质耳机音箱产品时的优选。未来，京东将继续基于新品“先人一步”计划，持续打造音频品牌新品首发阵地，让消费者第一时间体验到最新潮的耳机音箱产品，并享受新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验。