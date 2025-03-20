京东全球首发宝华韦健Pi8迈凯伦联名款耳机 声学与速度美学激情碰撞

3月20日，全球知名音响品牌宝华韦健Bowers & Wilkins与豪华超跑制造商迈凯伦的全新联名产品――Pi8迈凯伦款真无线蓝牙降噪耳机(以下简称Pi8迈凯伦款)，在京东全球首发。登录京东APP，搜索“Pi8”即可一键下单购买，作为Pi8迈凯伦款的全球首发渠道，消费者3月20日15点可以在京东预约，先人一步下单这款耳机。

Pi8迈凯伦款以迈凯伦赛道传奇为灵感，甄选科技灰与木瓜橙的碰撞色彩设计，每一处细节皆烙印赛道基因，将速度美学凝练为触手可及的声学艺术品。耳机充电舱内衬以“木瓜橙”铺陈，如超跑引擎点燃瞬间，耳机镶嵌流线型橙光饰条，呼应迈凯伦空气动力学曲线，科技与豪华感浑然天成。

Pi8迈凯伦款延续了宝华韦健一贯的高品质声音表现，耳机搭载大口径12毫米碳涂层驱动单元，技术源自高端HiFi音箱700系列，呈现自然轻松的原声听感。较大的动圈单元能够提供更宽的频率响应范围和更好的低音表现，不论是听音乐、游戏还是追剧，都能带来更高品质的声音体验。

作为一款降噪耳机，Pi8迈凯伦款的降噪能力达到了25dB降幅，能够与宝华韦健旗舰级无线降噪头戴式耳机媲美，并且内部开发的降噪功能对音质的影响尽可能降低。通过改变麦克风的位置，改进算法，Pi8迈凯伦款还打造了一个自然的“通透模式”，让你能在戴着耳机的情况下也能很好地聆听外部讯息。而重新设计的天线系统，使用高通TrueWireless蓝牙镜像技术来连接两个耳塞，显著提高了覆盖范围和稳定性。

此外，Pi8迈凯伦款针对耳朵的几何形状及舒适度进行深入研究，采用了适应人体的椭圆形耳道设计，长时间佩戴也能轻松自在。IP54级别的耳塞设计，无惧汗水和雨水，运动或户外活动等多场景使用更从容。与此同时，“耳机+智能充电盒”能够提供高达约20小时的总续航时间，让你从此告别续航焦虑。

对Pi8迈凯伦款感兴趣的消费者，可以提前锁定京东，先人一步将这款融合速度美学与卓越音效的联名力作带回家。

京东长期以来一直是消费者选购高品质耳机音箱产品的优选平台，其丰富的产品品类、又好又便宜的购物体验以及高效的物流配送服务，深受消费者青睐。未来，京东将持续通过新品“先人一步计划”，与更多国内外知名音频品牌合作，让消费者能够第一时间体验到最新最潮的耳机音箱产品，享受新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验。