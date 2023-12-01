短视频市场规模达3000亿 影像硬件生态市场迎来新机遇

手机发布会上的别样新秀

2023年10月31日，在一场简短的苹果Mac系列新品发布会结尾，画面上出现了一段说明：“本次活动使用iPhone拍摄，使用Mac剪辑”，并在下方补充 “所有主持人、地点与无人机镜头均使用iPhone 15 Pro Max拍摄”，堪称又一次对iPhone 15系列影像性能的直观宣传。手机作为人手一台的大众化智能设备，通过丰富且有性价比的摄影配件生态赋能，正逐步替代各种专业摄影设备实现高级的影像创作，而门槛的降低也让专业影像创作走向全民化。

无独有偶，本月刚刚结束的vivo新品发布会带来了号称今年影像天花板的X100 Pro。整场发布会，毫无例外地用了大量篇幅来展示X100 Pro搭载的1英寸大底主摄和蔡司APO超级潜望长焦，同时还特别介绍了与vivo 新机同步推出的专属配件套装SmallRig斯莫格FilMov。

vivo发布会现场展示了SmallRig斯莫格为vivo X100 Pro独家定制的手机影像拓展套装

以上这一幕让人不禁想起更早一些时候举办的苹果秋季新品发布会，千呼万唤的iPhone 15 Pro正式登场时，也用了SmallRig斯莫格手机拓展套件为对其影像功能进行演示，搭配了手机拓展套件与多种设备的iPhone 15 Pro系列，发挥出名副其实的“Pro”级影像性能。

近几年来，包括苹果在内的主流手机品牌都将影像功能作为迭代升级的重点，以至于手机品牌与徕卡、蔡司等传统光学巨头的联名蔚然成风。手机大厂纷纷“内卷”影像，既反映了行业整体的下行趋势，同时也与直播、短视频等在全球的盛行相互交织，两个因素叠加催生影像类细分市场爆款频出，影像配件类产品在社交需求的驱动下获得高速增长。

全民博主时代下的需求觉醒

短视频因其生产门槛低，传播速度快，社交能力强的特点，在出现短短几年之后迅速爆发。据MobTech发布的2023年《短视频行业研究报告》显示，截至2022年，我国短视频市场规模已近3000亿，用户规模高达10.12亿，占整体网民规模的94.8%。由此带来的大量内容创作需求，为能提高拍摄效率、优化画面质感的影像生态配件产品提供了广阔的市场空间。

消费者越来越普遍的内容创作需求令配件类产品市场规模倍增，无论是简单的支架、稳定器，还是能自由组装的手机拓展套件，在影像消费蝴蝶效应的带动下，逐渐走向大众化的商业风口。



以最近频繁登上手机大厂发布会的SmallRig斯莫格为例，其母公司乐其SmallRig创立于2010年，旗下涵盖相机、手机支撑与稳定、灯光与控制系统和移动电源四大产品线，超过1000个单品，被广泛应用于直播、视频博客、短视频、婚礼、专业广告、广播电视、电影制作等各个领域，目前销售已覆盖全球150多个国家和地区。

此外，根据产品和人群定位的不同，影像生态赛道还拥有诸如TILTA铁头、NEEWER纽尔和Ulanzi优篮子等主要厂商。

TILTA铁头和NEEWER纽尔则主打专业化的极致影像解决方案，消费者定位专业电影人团队，产品涵盖摄影机改装附件，碳纤维遮光斗，电影双边跟焦器，监视器等专业影像设备。

Ulanzi优篮子将大众用户与单人拍摄者作为主要定位人群，专注于手机与各式相机影像器材配件的研发与生产，并主打“专业品质，入门价格”，产品以轻巧、便携和时尚的风格为卖点。

赋能大众创作 影像场景生态迎广阔市场

与影像创作本身相似，从小众到大众同样将是影像配件市场发展的主旋律。任何人都能看出，单反、微单等设备相对的高门槛，同时为对应的影像配件设下了“护城河”，消费者如果没有此类专业设备，自然无须接触它们的配件产品，但影像配件厂商的发展空间也处处受限，如何出圈将是发展面临的主要问题。

而以手机为核心的影像创作普及潮流创造了良机，使得手机配件市场诞生了一个潜力无限的领域。目前影像场景生态市场的蓬勃发展，堪称是“铲子理论”在本时代的生动演绎。在智能手机普及的当下，每个人都能随时随地进行视频拍摄或直播，全民参与影像创作的新兴业态为影像产品市场带来了一场生态革命，“人手一个”也并非不可能。当智能手机品牌和用户纷纷投身这场影像创作的“淘金热”时，作为“卖铲人”的场景生态产品，有望成为全民影像时代的主导力量。