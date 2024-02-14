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苹果Vision Pro专属应用付费下载成主流，平均售价达5.67美元

2024-02-14 13:07:22 作者：小正

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  近年来，免费应用搭配内购已经成为 App Store 中应用的主要盈利模式。然而，新的苹果 Vision Pro 应用商店却展现出截然不同的趋势：付费下载竟然成为主流。

  根据 Appfigures 的数据，目前 Vision Pro 平台上大多数应用都采用直接付费下载的形式，而非免费下载后提供应用内购买。Appfigures 的数据显示，Vision Pro 专属应用的平均售价为 5.67 美元(当前约 41 元人民币)，其中高达 53% 为付费下载，而对比整个 App Store 上其他平台的应用，仅有 5% 采用直接付费下载的模式。 

苹果Vision Pro专属应用付费下载成主流，平均售价达5.67美元

  此外，Appfigures 数据还指出，Vision Pro 平台上 35% 的应用甚至完全没有通过 App Store 进行任何形式的盈利，而仅有 13% 的应用提供订阅服务。

  TechCrunch 指出，这一数据仅包含针对 Vision Pro 进行优化的应用，其中包括超过 700 个专为新设备开发的应用，以及一些开发者针对苹果头显进行优化调整的现有应用。不过，该分析并未包含大约 120 万个可以兼容 Vision Pro 但未经开发者修改的 iOS 应用。 

苹果Vision Pro专属应用付费下载成主流，平均售价达5.67美元

  如果将修改后的 iOS 应用纳入统计，则目前 Vision Pro 平台上只有 17% 为付费下载，而 58% 则通过订阅服务获利。

  Vision Pro 和 visionOS 平台仍处于早期发展阶段，这种付费下载趋势是否会长期持续还有待观察。 

苹果Vision Pro专属应用付费下载成主流，平均售价达5.67美元

  值得一提的是，App Store 在 2008 年推出时并不支持应用内购，开发者只能选择完全免费或直接付费两种模式。直到 2009 年，应用内购才正式登场，并迅速成为开发者更青睐的盈利方式。而订阅服务则是在 2011 年才出现，当时苹果主要将其推荐给杂志、新闻、视频、音乐等内容类应用。

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