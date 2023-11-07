Garmin佳明携一众新品亮相进博会 创新科技探索无限可能

第六届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)现已盛大启幕，作为专业智能穿戴专业品牌Garmin佳明携旗下多款创新产品亮相进博会。从解码天空，到探索海洋;从征服陆地，到掌握健康。佳明总是不断追求新技术和突破各种挑战，为大家呈现丰富的现代健康生活方式体验。

在本届进博会上，佳明公司向大家展示了他们最新研发的智能手表和运动装备。这些产品不仅涵盖了城市运动、野外探险、潜水、高尔夫等多重运动场景，而且其功能之独特、技术之先进让人叹为观止。

在本届进博会的展会现场，佳明的MARQ 2系列高尔夫Golfer高端时尚智能腕表――MARQ Golfer(Gen 2)吸引了不少爱好者的驻足。MARQ Golfer(Gen 2)采用全金属表身、按键及陶瓷表圈，提升质感，合成蓝宝石镜面，防刮耐磨;不同材质的表带淬以精湛工艺，为用户带来舒适的同时增加时尚感。

作为一款高端智能穿戴设备，MARQ(Gen 2)提供全天候健康监测功能，包括心率、血氧、呼吸、压力、身体电量等身体指标的监测，可针对睡眠质量提供训练建议，还支持多频多星定位功能，让不少户外运动爱好者很是心动。

与MARQ Golfer(Gen 2)一同亮相展台的还有佳明Enduro2超长续航户外运动手表。相比于S3MARQ(Gen 2)，Enduro2的侧重性更强，同时相对简约的设计同样让它颇受青睐。

除了不同型号的智能穿戴设备，佳明的专业骑行码表等专业装备同样受到了大家的关注。尤其是Garmin Edge 1040专业骑行GPS码表更是吸睛无数，在这款小巧的码表上，从压力、睡眠到最大摄氧量、训练状态/负荷、训练效果、速度、卡路里燃烧、呼吸作用等方面，Garmin Edge 1040为用户提供先进的分析和评估指标建议。

从智能运动腕表到户外自行车计速器及相关配件，每一款产品都充分展示了Garmin佳明公司在技术研发和产品创新方面的实力。自创立以来，全球已有逾两亿台Garmin的GPS装置投入使用，这些装置为我们的科技生活提供了极大的便利和乐趣。

此次进博会的主题“新时代，共享未来”，正是对Garmin佳明公司不断追求创新、不断拓展应用领域的精神的最好诠释。我们期待着Garmin佳明公司未来能够继续坚持创新、不断突破，通过科技产品给我们的生活带来的无限可能。对了，本届进博会佳明的展台位于3H馆 技术装备展区 3A1-01 展位，大家如果想要亲身体验一下佳明的各种丰富实用的智能装备，都可以过去参观、体验，感受一下别样的科技魅力。