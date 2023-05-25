收藏级擎天柱，会跳舞大黄蜂 乐森机器人新品发布！

听着汽车人独特的机械声，同时感受着擎天柱体内传出的“领袖之音”，看着擎天柱从汽车变为战斗形态，对于每一个看过《变形金刚》动画、电影的人而言，那种震撼和内心的激动都溢于言表。而这就是笔者第一次上手乐森G1版本乐森擎天柱的感受，说实现了童年梦想并不为过。要是小时候有这样一款擎天柱，那妥妥的最靓的仔。

5月24日，乐森机器人带来了更多新品，特别是乐森大黄蜂G1性能版、乐森擎天柱《超能勇士崛起》精致系列机器人。并且乐森机器人凭借技术、材料创新突破，做到了机器人设计更具一体性观赏性，保证变形、动作顺畅的同时，将线路等结构有效隐藏，配合上高度还原的外观、声音甚至动作细节，让机器人栩栩如生，主打一个让人看到就想拥有。

乐森大黄蜂G1性能版

乐森大黄蜂G1性能版高度复刻1984《变形金刚》G1中大黄蜂的经典形象，从面部到机身拥有丰富细节，配合上还原动画中声音和性格特点，一个活灵活现、俏皮“欠揍”的大黄蜂就成现在面前。

乐森大黄蜂G1性能版的“运动”特性是一大亮点，产品搭载了17个自研高精密电动机器人智能关节、1个六轴姿态传感器、45颗微型芯片，同时还采用了航空级电机，可以流畅、稳定完成一系列动作。乐森在升级了自适应步态算法后，也让大黄蜂的行动更灵活，还能完成踢腿、下腰等高难度动作，带入到了剧情中的打斗画面。同时还有个性的舞蹈动作，真的很大黄蜂了!

乐森大黄蜂G1性能版同样支持动作编程，通过手掰、模块图形化两种方式，定制自己的玩伴，再加上语音操作，交互感很强。乐森大黄蜂G1性能版还内置了20句G1动画原声音频指令，“说出经典台词，还原经典场面”。

另外，乐森还专门升级优化了App系统，全新推出「迷你剧场」，用户可通过该功能，实现机器人独角戏以及多角色剧场两种不同场景的表演小剧场。未来，用户还可通过「导演模式」自定义编辑机器人动作，定制属于自己的变形金刚小剧场。这些操作功能，让用户能够更方便和简单地与大黄蜂互动，享受机器人表演和小剧场带来的欢乐。

乐森擎天柱《超能勇士崛起》精致系列机器人

与活泼好动的乐森大黄蜂G1性能版不同，乐森擎天柱《超能勇士崛起》精致系列机器人主打一个“炫酷”。作为全球首款深度还原电影《变形金刚：超能勇士崛起》擎天柱形象的机器人，也是乐森首次基于电影英雄IP打造的行业首款收藏级娱乐机器人，这款擎天柱由数千个静谧零件组合，拥有非常丰富的细节。现场近距离观看可以看到擎天柱外部做旧涂装，有一种“身在战场”的感觉，好像刚刚与敌人结束战斗。

为了达到这种效果，乐森对这款机器人采用分色涂装，力求还原每一处细节，包括腹肌、手臂、胸部车窗遮板以及肩部烟囱等细节部分也做了精致处理，使其整体观感更接近电影效果;标志性的离子爆能枪、能量剑和能量斧，而且还配合武器设计了专属动作，完美还原了电影角色的战斗场面。

当然，乐森擎天柱《超能勇士崛起》精致系列机器人并不仅是一个高度还原的“手办”，动作、操作、交互是其核心优势。

这款擎天柱搭载了21个自研高精度智能人工关节，人工关节内更植入了小体积、大扭矩、低功耗、高效率的航空级电机，配合机器人40余个可动机构，支持完成40个电影擎天柱的标志性动作，让用户声临其境的感受电影级互动体验。

同时，新款擎天柱还内置了Peter Cullen的原声音频，既有《变形金刚：超能勇士崛起》电影台词，也有Peter Cullen先生专门为乐森定制录制，为用户提供与电影英雄互动对话的体验。

最为关键的部分是乐森擎天柱的交互体验层面，支持手掰、图形编程的互动形式，以及迷你剧场，让用户创造独属于自己与电影擎天柱互动的娱乐内容。同时还可以通过乐森官方后期的推送，享受变形金刚IP设定下的更多专属有趣内容。这种自定义编程互动的形式，为用户提供了无限的可能，真正实现荧幕英雄到伙伴的情感连接。

售价及发售信息

乐森大黄蜂G1性能版官方售价2999元。5月31日起可在乐森机器人全球官网、乐森机器人天猫/京东官方旗舰店等渠道现货购买。

乐森擎天柱《超能勇士崛起》精致系列机器人限量版，每台产品都刻有专属编号的收藏金币和限量包装，以及战损涂装、替换手型以及能量剑、能量斧专属武器，零售价5999元，早鸟价4999元。即日起可在乐森机器人全球官网、乐森机器人天猫/京东官方旗舰店等渠道预购，预计将在第三季度完成交货。