突破传统限制！华为WATCH 5用全新X-TAP智感窗，带来智慧健康新体验

在智能穿戴设备领域，华为一直以来都是行业焦点。通过一次次的革新，给消费者带来了更精准、科学的运动健康体验。在2025年6月11日举办的华为Pura 80系列及全场景新品发布会中，作为首款鸿蒙AI手表，华为WATCH 5系列智能手表更是通过端、软、云协同的全新智慧架构，直接让穿戴设备带来了全新的智慧交互，实现健康功能和智慧科技，拥有更出色的使用体验。

此次发布的华为WATCH 5有一个全新的亮点。那就是它引入了全新的多感知X-TAP智感窗，采用分布式传感器和极为严苛的制造工艺。把高度集成的ECG、PPG和压感传感器部署到了手表侧面，与表底的超感知模组一同构成了全新的分布式部署关系，直接突破了常规智能手表表底的空间限制。

当华为WATCH 5表盘处于界面状态时，用户轻触X-TAP智感窗3秒，即可开启微体检，短短60s的时间就可以获得涵盖17项健康数据和研究项目分析的微体检报告。其中新增的新增的高血压风险评估、卵巢功能评估检测、情绪健康等各种功能，做到了让用户可以更精准地了解自身的身体情况。

华为WATCH 5还是首个提供指尖实时血氧监测功能的产品。它通过手指触碰X-TAP智感窗，就能够实现指尖血氧检测，最快10秒就可以精准的出现数据，还支持连续监测血氧水平变化，秒级实时刷新显示。对于喜欢旅行或者是自由潜的爱好者，血氧的实时监测绝对是很重要的，而华为WATCH 5就可以变身成为用户的腕上指尖血氧仪，开启血氧测量的健康新场景。

X-TAP智感窗还支持高血压风险评估、ECG心电分析和血管健康研究等。比如高血压风险评估就直接是通过手表内置的高性能传感器，采集白天和夜间不同状态下的体征数据来完成评估，可以很好地帮助有潜在高血压风险的人群进行日常血压管理。

华为WATCH 5还有首发手表侧健康摘要APP，支持一站式综合解读运动、睡眠等不同场景下的健康信息，会拥有更智慧的健康管理新体验。而且通过华为运动健康App的家庭空间，还可以直接和家人添加为好友并且授权获取本人相关的运动、健康及位置信息，这样就可以实时的关注家人的运动健康，提前做好预防。

作为华为首款鸿蒙AI智能手表，华为WATCH 5的全新小艺助手在接入盘古大模型和Deepseek大模型的加持下，也是会更高效、更智慧、更懂你。它不仅是支持专属运动健康问答，还能够根据用户的身体指标、运动数据进行分析查询，并且给出个性化的改善建议。

除了支持手势操控、全场景互联、eSIM先锋通信和双模式体验，华为WATCH 5还支持划一划和敲一敲两种手势，拥有更实用人性化的交互体验。并且华为WATCH 5还打破了个体设备之间的壁垒，做到与手机、耳机、智选车、智慧生活loT进行协同，全场景互联。值得一提的是，华为WATCH 5还是全球首款支持星闪技术的智能手表，是鸿蒙智行最强最智慧的腕上车钥匙。

当然，华为WATCH 5在美学上也是再次进行了提升，不仅是延续WATCH系列家族式流线型基因，还拥有42mm和46mm两种表径，42mm的尺寸更好的照顾了女性用户和习惯了小表佩戴的用户，可以更好满足不同消费者的需求。同时华为WATCH 5还覆盖了100+种运动模式运动功能，拥有更完善的运动功能，直接成为了用户贴心专业的腕上运动教练。

总的来说，华为WATCH 5就是通过端、软、云协同的全新智慧架构，再次以技术跨越式创新，重塑了华为可穿戴设备体验，推动了智能手表行业发展，也再次为科技爱好者带来了更出色的产品。根据IDC数据显示，2024年华为在腕上可穿戴设备出货量同比增长率登顶全球厂商榜首，同时在中国市场，华为智能手表已连续6年市场份额排名第一。截至目前，华为穿戴设备累计出货量已突破2亿台。这些成绩的背后，是华为多年的技术深耕与持续创新。当然，在华为WATCH 5的加持下，华为后续在智能手表市场上肯定会获得更出色的市场表现。华为WATCH 5 现已开售，售价2699元起，国补优惠15%，补贴到手价2295元起，感兴趣额的伙伴可以多多关注!