微软Xbox硬件销量下降30%，XGPU订阅收入近10亿元！

最近，微软公布截止3月11日的2023财年第三财季财报，净利润高达183亿美元，同比增长9%。同时微软表示受到去年主机产量提升影响，本财季Xbox硬件销量同比下跌30%，而针对Xbox用户推出的XGPU订阅服务收入已接近10亿美元。

微软表示游戏业务营收同比下降了4%，其中Xbox内容和服务业务收入同比增长了3%。微软首席执行官透露，由于XGPU订阅服务新增扩展40个国家和地区，本财季游戏订阅收入接近10亿美元折合人民币约69.3亿元。

微软Xbox Series X|S于2020年的11月10日正式上市，不仅带来了新的《光环：无限》《极限竞速：地平线5》等超级3A大作，还推出了影响游戏格局的XGPU服务。XGPU全称为Xbox Game Pass Ultimate，U代表的是终极版本，是目前微软全部订阅会员的集合。其中包括微软自家的XGP、Xbox Live Gold以及EA的EA Play会员。所以XGPU=主机XGP+主机的EA会员+主机的金会员+电脑端的PGP和EA会员+APP的XGP，能以订阅制游玩微软以及EA为玩家准备的游戏库，在付费期间，所有库内的游戏均免费游玩。

这也就意味着玩家只需要支付一定的订阅费用，就可以在全平台包括PC和主机上享受到微软游戏服务，并且随着XGPU的不断扩张，EA Play也已经加入这一服务。玩家只需要订阅微软XGPU，就能游玩几百款微软精心准备的游戏阵容。

同时，为了吸引足够的玩家，微软还收购了大批游戏工作室，这些工作室发行的新游戏均被当做微软第一方出品的游戏，可以第一时间加入XGPU游戏库。也就是说游戏玩家无需购买全新游戏就能在XGPU游戏库游玩到最新3A大作。而国内XGPU的价格目前只需要400元左右三年，一款3A大作的价格就能畅玩三年微软一方3A大作和无数第三方大作。

但微软的野心显然不止于此，早前就传出消息称微软已经携手Netflix，尤其是Netflix是流媒体领域订阅制服务的鼻祖，微软XGPU服务正是在Netflix的启发下推出。当时，微软就宣布将和Netflix达成战略合作，微软将成为Netflix全球广告技术和销售合作伙伴，也让Netflix所承诺的更低价订阅成为现实。

在此之前，微软仍然没有停止为XGPU接入更多服务，此前就曾与苹果展开合作，为玩家将提供Apple TV+和Apple Music三个月的免费试用，不过这项服务仅提供给此前没有开通过这项服务的用户。正是凭借这些在用户眼中看来十分“划算”的服务，微软Xbox得以在次世代咸鱼翻身，拥有与索尼PS5一战的实力。

目前索尼PS5已经现货开售同时降低售价，而微软Xbox国行仍面临缺货状态，这对于广大消费者而言并不算是个好消息。虽然XGPU在一定程度上获得了玩家青睐，但与之相对的索尼也已经推出PS Plus服务，当消费者面临缺货与现货降价时，选择哪个平台一目了然。如果微软想要继续延续次世代初期的势头，那么改善国行Xbox供货问题将迫在眉睫。