“捅破天”技术下放，华为Watch Ultimate官宣搭载卫星通信技术

近期，华为宣布将于3月23日在上海召开华为春季旗舰新品发布会，届时除了发布华为P60系列、华为Mate X3折叠屏等诸多新品之外，华为还将发布一款全新的智能手表产品华为Watch Ultimate，并且宣称将卫星通信技术下放至这款智能手表产品中。

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在社交媒体上表示：“我们克服了技术难关，在手表上实现了“向上捅破天”的突破性应用，让大家通过手表与世界一直相连，将会是华为一款划时代的旗舰产品。”因此，华为Watch Ultimate支持北斗卫星通信技术基本上是板上钉钉的事情。

华为“捅破天”的技术首次出现在华为Mate 50系列中，得益于华为在通信领域多年以来的深耕，华为将卫星通信实装到了该系列手机上，也是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号的情况下，依然可以向外界发送消息。此前卫星手机基本用于海事通讯，探险等，并非民用设备。华为将它放在华为 Mate 50系列，支持我国自有的北斗卫星，还将使用场景做了民用优化。

在技术原理上，华为的卫星通信技术就基于北斗区域短报文技术所实现，并且用到了三颗北斗静止轨道卫星。相比苹果的低轨卫星，静止轨道卫星正如其命名，与地球保持相对静止，一直处于我们天空的南部。这就让用户在使用华为机型卫星技术时，无需跟随卫星的移动而调整手机天线方向。

华为为减少用户学习成本，通过可视化的UI设计，引导用户将天线对准天空南方，就可以进行卫星通信，并且支持编辑信息。为了保证卫星通信服务的精确和可靠，并且降低卫星信号传输过程中的噪声与干扰，华为采用高增益算法，提升信号解码率，让信号聚焦并减少发散，能够更加集中地直达卫星。这样的技术在许多路由器上也有体现，根据用户所在方位，路由器会使用“束波成型”的方案增强信号强度，以实现更优质的网络体验。

同时为了让这一功能可以经受住不同环境下的考验，华为埋头研发整整三年，并且走遍全国31个省市、自治区、直辖市测试这一功能在不同环境下的稳定程度，只为在所有场景下提供更好的卫星通信体验。怀有一颗匠心的华为，结合北斗卫星先于苹果率先在华为手机上实现这一功能。

从装进口袋中，到戴上手腕，华为再次完成一个壮举，让卫星通信技术进入智能手表产品中，而这背后需要强大的产品研发实力和敢为人先的创新精神。对于消费者而言，手表相较于手机，更具有贴身需求，此次卫星通信技术进入华为 WATCH Ultimate，无疑又为消费者提供了强有力的安全保障。