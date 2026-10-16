48小时，一个AI创意能变成什么？10月17日至18日，京东Aidol创造营S2冒险季将开启“48小时破格创造”挑战，优选出29支参赛队伍现场围绕AI应用、AI创意、AI原生设备、AI设备联动四大赛道，在限定时间内将创意转化为可运行、可体验的作品。Aidol创造营S2联合发起人阵容包括@小狮日记、@手工耿与神秘跨界明星多位AI行业大牛、品牌高层、创投机构负责人也将担任Aidol助推官、来到现场，体验参赛作品、与选手交流，共同见证AI创意变成可运行、可体验的作品。参赛成果还将亮相10月23日的DemoShow路演直播，消费者可打开京东APP搜索“Aidol创造营”即可预约直播，见证AI新秀诞生。

本次挑战将以“破格创造”为主题，旨在突出创意无需束缚，，10月17日零点揭晓特别赛题，并启动48小时创作倒计时。参赛队伍需依次完成“认领需求”“点亮原型”“成品交付”三关挑战：从京东用户需求墙认领问题，或围绕自身发现的真实需求确定创作方向;在短时间内实现可验证的核心功能;最终于10月18日结束前提交作品，通过演示视频、宣传海报等呈现产品价值。整个过程不仅考验技术能力，更看重AI创意能否真正回应用户需求。

这场限时创造挑战中，不少项目已瞄准具体生活难题。Deaf Rhythm团队计划利用AI帮助听障人群感知音乐节拍，让音乐节奏以另一种方式被“看见”;“云上码术”团队希望将复杂说明书变成AI操作教练，通过语音讲解、拍照核对等方式帮助用户完成拼装;OnDeskBot团队则计划将AI与机械臂结合，协助父母操作手机，缓解异地子女远程指导的难题。此外，拥有表情和语音交互能力的AI体重秤、辅助攀岩的智能指导工具、帮助创作者整理灵感的智能画板等创意，也将在48小时内接受实践检验。

为帮助创意加速落地，京东面向参赛团队开放“神秘装备库”，提供Mac Studio、Mac mini、全新智能体电脑、惠普、联想等品牌的AI PC/服务器/工作站、全新极米AI眼镜、全新阶跃AI智能体手机、快造U1 3D打印机、Xhourse桌面真五轴联动CNC等前沿硬件设备，软件方面，京东云以AI技术助力 “Aidol创造营”，提供50亿Token资源，与京东云灵境AIGC平台支持;腾讯云技术支撑的AI漫剧创作系统 panda agent包揽AI创意赛道算力需求，助力选手创意落地品牌工程师将在设备使用、接口接入和问题定位等方面提供技术支持，京东采销也将结合真实用户需求、使用门槛及产品化方向提出建议。选手还可通过闯关和分享创作日志获得Aidol币，兑换现场补给及相关权益。

在选手限时创造的过程中，Aidol助推官与Aidol新星探也将带着任务走进现场。Aidol创造营S2联合发起人小狮日记和手工耿将体验作品、与选手展开一对一问答，还将加入团队，参与产品收尾，协助选手打磨作品;AI尹小歪、AJ、王海涛，以及清华大学市场营销系长聘副教授陈荣、北京科创学院执行院长王宏伟、长沙马栏山集团徐丽、上海天使会副总经理、高级合伙人尹炯宇等行业各界大牛将作为Aidol助推官，通过现场体验与交流，从不同角度为作品提出建议。

疯狂麦克sir、何关月、人类行为设计师小周、在下小苏、东东快跑、贪玩歌姬小宁子等Aidol新星探则将寻找心中的“Aidol新星”，与选手互动、参与团队共创，并体验现场AI前沿新品，分享创作故事。选手还将有机会获得他们送出的Aidol币，兑换现场补给及相关权益，为最后的创作冲刺加力。后续还将有神秘嘉宾跨界加盟，在DemoShow直播路演为选手们助阵。

48小时创造挑战之后，优秀项目还将获得进一步展示和孵化的机会。本季Aidol创造营提供资本、销售、技术、出海及线下体验五大核心孵化支持，优秀项目有机会对接投资机构，获得覆盖众测、众筹、量产上市、物流售后等环节的支持，以及JoyInside技术赋能、京东Joybuy海外市场拓展、京东MALL快闪及超4500家京东之家AI专区展示等资源，帮助更多AI创意走向产品、走近用户。

京东11.11期间，消费者也能在京东发现更多全球AI首发新品，AI前沿新品众筹早鸟价低至8折。面向企业客户，京东同步上线“Aidol造物季・益企AI”主题活动，注册企业用户享6000元采购补贴，AI数码潮玩批量采购低至85折，达量返千元E卡，满足企业在办公提效、员工福利等场景下的采购需求。10月23日，参赛作品也将亮相京东“AI研究所”DemoShow直播路演，消费者可关注直播间，看看29支队伍交出的AI创造答卷，解锁更多AI前沿装备，为自己喜爱的AI硬件新秀打call，瓜分千万京豆。AI前沿新品众筹早鸟价低至8折，上京东搜索“Aidol创造营”开启未来世界。