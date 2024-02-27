预计下半年登场，三星智能指环Galaxy Ring亮相MWC 2024

上个月的发布会上，三星除了发布了全新的Galaxy S24系列旗舰手机，在发布会的最后还带来了一个意外的惊喜―智能指环Galaxy Ring。三星放出了一段简短的预告片，宣告这款将佩戴于手指的智能健康追踪器即将面世，它将提供健康追踪功能并运用AI技术。在最近开幕的MWC 2024上，这款智能戒指Galaxy Ring首次正式亮相，关于其更加详细的一些信息也被披露了出来。

这款设备特别轻巧，将有5至13九种尺寸可供选择，并提供金色、白金银和陶瓷黑三种配色，重量为2.3-2.9g，每个戒指尺寸都有不同的电池容量，范围从14.5mAh到21.5mAh，续航在5-9天，在戒指内圈可以看到不少的传感器。不过三星也表示，最终产品可能会发生变化。

功能方面，Galaxy Ring可以监测心率、血氧饱和度、步数、锻炼和睡眠。不过，由于缺乏GPS，该设备可能无法跟踪户外锻炼情况。三星电子数字健康团队负责人Hon Pak还表示，这款可穿戴设备的三个传感器将通过监测心率、呼吸频率、睡眠运动和睡眠潜伏期(即入睡所需的时间)来帮助分析用户的睡眠。三星还宣布了智能戒指的两项新功能：活力指数(Vitality Score)和增强卡(Booster Card)。活力分数将使用睡眠、运动和心率等因素来说明用户的健康状况，而增强卡则根据收集的数据，建议用户改善健康状况，这两项功能将于今年晚些时候在三星健康应用程序上推出。此外，三星还将与合作伙伴一起努力，为其增加月经周期跟踪的功能。

三星还在考虑为其增加手机上支持的那种非接触式支付功能，让它除了监测运动健康外，也能有更多的使用场景。他们还致力于通过其可穿戴设备进行无创血糖监测等功能，但目前来看，还是有比较长的路要走。

据了解，目前这款产品只能兼容Galaxy S24系列手机，未来发布时是否会适配其它安卓设备或iOS设备暂时还不知道，它将在今年下半年上市，但具体发售日期和定价尚未公布，我个人感觉很可能会和Galaxy Z Fold/Flip新品一起登场。

如今，智能手环、智能手表等可穿戴设备成为了越多越多消费者的选择，其功能愈加丰富，除了最核心的运动健康功能外，还能查看消息，进行支付、刷公交卡甚至接打电话等等，但相对的产品体积会比较大，佩戴时的感觉会很明显。而像Galaxy Ring这类指环虽然受限于产品形态和体积，功能上相对不会那么丰富，但相比于手表或者手环，戒指可以为我们提供更贴身，更无感的佩戴体验，并且能够胜任睡眠、心率等关键健康参数的监测，对于那些追求佩戴体验而非丰富功能的用户来说，的确会是个比较理想的选择。另外，其实它还可以和智能手表等设备搭配使用，比如睡眠时更希望追求舒适性，可以佩戴戒指，而需要外出或者运动时，再换到功能更为丰富的手表。

所以我个人对这类产品的发展前景还是比较看好的，目前已经有一些国内外厂商的产品推出了，功能上差不多，都是运动健康监测之类的。当然，与智能手环、智能手表等产品相比，它的市场空间还是要小一些，毕竟功能上的缺失让它的使用场景要少很多，目前看还是一款小众产品。而展望未来的话，我觉得这类产品最关键的是要把握功能性和舒适性之间的平衡，既需要尽可能扩展它的使用场景，还不能因为增加过多的传感器和功能，让其重量和体积增大，无法保障佩戴舒适度，有悖于产品设计的初心。