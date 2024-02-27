谷歌WearOS适配OPPO续航技术 OPPO首款圆表或3月国内上市

2月27日，天极网了解到，OPPO旗下的一加品牌在2024 MWC展会上对外展览了一款名为一加Watch 2的圆形智能手表。

一加Watch 2的表壳由不锈钢制成，质感十足;屏幕方面采用了蓝宝石玻璃，更耐刮同时也更通透。关于智能手表最重要的系统，一加Watch 2选择了谷歌WearOS系统，而且在全智能的使用模式，该手表还能达到100小时的综合续航时间。

根据官方信息描述，一加Watch 2所搭载的WearOS 4内置「Dual-Engine Architecture」续航技术，可以将两颗芯片根据使用场景动态调用，实现省电效果。据悉，这项技术源自OPPO在国内推出的UDDE双擎混动技术，在OPPO Watch 2系列、OPPO Watch 3系列以及OPPO Watch 4 Pro产品上均有采用，受到用户广泛好评。

其他配置方面，OPPO Watch X配置了 1.43 英寸、466x466 分辨率的 AMOLED 显示屏，支持最大60赫兹刷新率。支持 心率检测、血氧检测，以及睡眠、压力水平检测等。此外，我们主流的一些步行、跑步、骑自行车、游泳、滑雪、网球等流行运动也都支持。

值得注意的是，近期有数码博主爆料：OPPO计划将会在3月份推出全新的OPPO Watch X全智能eSIM圆形手表，这款手表主打运动功能，会给用户带来全新的智能穿戴体验。结合这次2024 MWC展会上的信息，一加Watch 2的国行版本或许就是这款OPPO Watch X。

并且还有小道消息称，OPPO Watch X还会有着海外版本没有的独占外观，值得期待。