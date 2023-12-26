华为冬季全场景发布会：除了问界M9和nova还有什么亮点？

12月26日下午，华为冬季全场景发布会正式举行。全新的华为问界M9以及nova 12系列这场发布会当仁不让的主角，除了这两款重磅新品，发布会上还有哪些值得一看的新品呢？我们一起来看。

全新开放式耳夹耳机――华为FreeClip

华为在耳机声学领域再次带来新体验，继入耳式和半入耳式类型之后，华为全新的开放式耳夹耳机――FreeClip。

华为FreeClip采用创新的C形桥(C-bridge Design)弹性臂将球形发声系统和豆形电池系统巧连接，使得声、传、电三部分分布布局。其中，聆听球结构小巧灵动，不堵耳道;豆型电池系统“舒适豆”舒适贴合、稳固不掉;C形桥部分采用高性能镍钛记忆合金，具有自适应传感器，可调节卡扣的夹力，让耳机具备佩戴牢固。

华为FreeClip拥有流光紫和星空黑两款配色，单只耳机重量仅为5.6g，佩戴一整天也不会有不适感。

虽然是开放式耳机，但是华为在FreeClip上也采用了独特的开放声学科技，帮助音质更自然，听感更震撼。耳机搭载了10.8mm双磁高灵敏度单元，拥有双环强磁体驱动系统，带来出色的低频。高灵敏度双磁路动圈喇叭与双后泄孔架构则实现了更开阔的声场，音频细节也能得到保留。

华为FreeClip支持AI清晰通话，三麦克风精准拾音，配合DNN神经网络算法，保证用户的通话质量。耳后防风mic的设计支持用户在5m/s风速的户外跑步场景下通话。逆声场声学系统则通过反向抵消声波的方式减少漏音现象，保护用户隐私。

一个亮点在于，华为FreeClip不分左右耳设计，支持左右耳机自适应识别，即使耳机左边的耳机戴到了右耳上，智能算法会识别并校正左右声道。在耳机放回充电盒后，左右“逻辑标识”也会自动重置。

华为FreeClip支持单机8小时音乐聆听，搭配充电盒整机续航可达36小时，保证用户全天候畅听。耳机离线可以查找，远距离可定位、近距离精准查找，满电状态下甚至可以支持最长9个月的查找。

华为FreeClip耳夹耳机目前已经开启预售，售价1299元，2024年1月12日全渠道正式开售。

华为MatePad Pro现以星闪呈现

除了FreeClip耳夹耳机，发布会上还为消费者带来了华为MatePad Pro 13.2英寸典藏版、华为 MatePad Pro 13.2英寸星闪套装、华为MatePad Pro 11英寸星闪套装以及业界首款星闪键盘华为智能磁吸键盘(星闪版)。

在此次亮相的新品中，华为MatePad Pro 13.2英寸典藏版内含MatePad Pro 13.2英寸平板、业界首款星闪键盘华为智能磁吸键盘(星闪版)、HUAWEI M-Pencil(第三代)手写笔、Freebuds Pro 3耳机等四款支持星闪连接的产品及外设。华为MatePad Pro 13.2英寸星闪套装与华为MatePad Pro 11英寸星闪套装，套装内产品分别包含平板、业界首款星闪键盘华为智能磁吸键盘(星闪版)与HUAWEI M-Pencil(第三代)手写笔。

业界首款星闪键盘华为智能磁吸键盘(星闪版)采用星闪连接技术，输入时延更低;针对配备触控板的华为智能磁吸键盘，星闪技术带来的高发包率将光标显示帧率提升至了120Hz。并且星闪技术带来了高抗干扰性，能够显著降低的触控板移动卡顿、打字输入卡顿概率。

华为星闪系列新品将于1月18日10:08正式开售。价格方面，华为MatePad Pro 13.2英寸典藏版售价12999元;华为MatePad Pro 13.2英寸星闪套装售价8999元;华为MatePad Pro 11英寸星闪套装售价6299元;华为智能磁吸键盘(星闪版)分别售价999元(适用于MatePad Pro 11英寸2024款)、1099元(适用于MatePad Pro 13.2英寸)。