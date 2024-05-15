引领健康运动新风尚，华为WATCH FIT 3助力年轻人科学减脂

随着生活节奏的加快和工作压力的增大，越来越多的年轻人开始关注自己的身体健康并且开始注重运动健身。为了满足年轻用户对于健康运动和科学减脂的需求，华为在近日举办的华为夏季全场景新品发布会上推出了FIT系列全新一代的智能穿戴设备――华为WATCH FIT 3。这款全新的智能手表不仅具备出色的运动健康功能，还为年轻用户带来了更科学健康的运动体验。

华为WATCH FIT 3作为华为在运动健康领域的又一力作，通过将全新的设计与强大健康监测功能相结合，展现了其强大的技术实力和创新能力。首先，华为WATCH FIT 3采用了全新TruSeen™5.5心率监测技术和升级过的TruSleep™ 4.0 科学睡眠系统，前者加强了光学信号探测的广度，通过智能融合算法让其在测量心率和血氧时的性能明显更强，后者则扩大了睡眠监测时的维度，新增了睡眠心率监测、睡眠血氧饱和度等功能。

健康检测的算法部分也全面优化，能够实时精准地监测用户的心率、血氧饱和度、睡眠质量等生理指标，帮助用户全面了解自己的身体状况，而且国内还享有睡眠呼吸暂停风险筛查、心律失常提示等健康管理服务，与心脏健康研究、呼吸健康研究等健康研究，可以为消费者带来更专业的健康守护。同时，华为WATCH FIT 3还支持上百种运动模式的自动识别和记录，无论是户外运动还是室内健身，都能为用户提供精准的数据分析和科学的运动建议。

除了基本的运动监测功能外，华为WATCH FIT 3还针对年轻人的健康需求进行了深度定制，搭载全新减脂塑形功能，引入吃动平衡概念，支持热量缺口展示、热量快捷记录、运动快捷开始、每日饮食分析和每周热量总结功能，让我们既能吃得更健康又能减脂更快速。同时还搭载了华为自研的卡路里监测技术，全新的减脂塑形还能帮助用户记录一天消耗的热量，通过华为首创的热量缺口表盘，帮助用户量化每天的目标达成情况，让你能够的看到自己的静息热量和卡路里消耗情况。

而且还能帮助你管理自己的减脂目标，让你的减脂计划变得切实可行，能够实时看到自己减脂时的热量变化，并且还可以帮你智能调整下周的运动饮食计划。此外，华为还在软件中内置了专业的减脂训练课程，300+减脂课程的精准智能匹配让用户能够随时随地上“私教课”，无论是有氧运动还是力量训练，都能得到专业的指导和建议，让我们在运动中更加高效、安全地达到减脂目标。

除了强大的运动健康功能外，华为WATCH FIT 3在设计上也充分考虑了年轻用户的审美需求。它采用了时尚简约的外观设计和多种颜色选择，而且还继承前代FIT系列一贯的方表设计，但是不同的是这次的华为WATCH FIT 3还有一个精致的金属表冠搭配太阳纹的点缀非常精致。这一次它也继承了历代FIT系列轻薄基因，屏幕部分采用了阶梯型设计，表身厚度仅有9.9毫米，重量也仅有26g，既适合日常佩戴，又能展现个性活力。

而且搭配华为QuickLink 表带快拆技术，让用户可以快速给手表“换装”，无论什么场景都能适配，搭配个性好玩的表扣可以说是“一表千面”了。同时表盘采用1.82”AMOLED高清无界超大屏，最高亮度可达1500nits，显示效果清晰细腻，即使在户外阳光下也能清晰可见。同时，手表的续航能力也得到了显著提升，最长可达10天，让我们无需频繁充电，而且它还兼容鸿蒙、安卓、iOS系统，强大的兼容性能让我们更加专注于享受运动的乐趣。

在华为夏季全场景新品发布会推出的华为WATCH FIT 3智能手表，以其强大的运动健康功能和科学减脂方案，满足了年轻人对于健康运动和科学减脂的需求。它不仅提供了全面的身体数据监测和分析，还为用户量身定制了个性化的运动计划和营养指导，让运动变得更加科学、高效和有趣。同时，华为WATCH FIT 3的时尚外观设计和出色续航能力也让它在同类产品中脱颖而出，成为年轻用户追求健康生活方式的理想选择。是一款称得上是“戴着轻松，看着靓眼”的年轻人必备智能手表。

我们相信，随着华为在运动健康领域的不断深耕和创新，未来还将有更多优秀的产品和服务问世，为广大用户带来更加美好的运动体验和生活品质提升。在这个充满活力的夏日季节里，让我们一起携手华为WATCH FIT 3，共同掀起充满激情与活力的运动潮流吧!

华为WATCH FIT 3售价999元起，将于5月15日16：08开启预售，5月30日10：08全渠道正式开售。2024年5月15日至6月30日期间，在华为官方电商平台购买HUAWEI WATCH FIT 3，并在2024年5月30日至6月30日期间参与买家秀活动、点亮活力三环满14天，即有机会获得HUAWEI WATCH FIT 3免单资格一份，感兴趣的小伙伴可以在产品详情页查看活动详情。免单奖励全平台官方店铺合计1000份，每个平台官方旗舰店的具体数额请以活动规则展示为准。