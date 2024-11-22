多重护眼 还原真实 维信诺A+护眼屏成大厂旗舰之选

根据QuestMobile发布的《中国互联网核心趋势年度报告(2023)》显示，2023年，中国移动互联网月活用户规模已经突破12.24亿，全网月人均使用时长接近160小时，每天平均5.3小时要对着手机屏幕。除了手机，人们日常生活中也离不开各种各样的屏幕，学生要学习、年轻人要熬夜游戏煲剧，屏设备的使用场景也是各式各样。屏幕带来视疲劳并对眼睛造成伤害主要来自蓝光、屏幕亮度不均、太亮或太暗的环境光。面对如此高频且频繁的使用行为，护眼技术是包括手机、平板、笔记本电脑等主机厂商宣传中必不可少的一项。

维信诺屏实力，A+护眼认证

中国标准化研究院视觉健康与安全防护实验室主任 蔡建奇 研究员分享到，基于真实人因数据建立的产品视觉舒适度指标VICO(评价指标)，已经成为政府采购的关键指标并被国内外业界采用。目前VICO评价指标中业界最优的等级是A+，其中的佼佼者便是中国OLED屏幕大厂维信诺。

蔡建奇 研究员分享VICO评价标准

在LTPO OLED(动态调整刷新率)屏幕逐步被主机厂商应用后，各类护眼调光技术如DC调光等更是需要主机厂商与屏幕厂商联合深度定制。维信诺与头部高校、科研院所、头部终端建立了联合实验室和联合的专项研究，在低蓝害材料开发与护眼程序上获得系列成果，并推动了低蓝光认证、护眼评测、视觉健康认证技术规范制定。依靠强大的技术实力，维信诺的中国OLED屏不仅取得VICO评价中的A+等级，更被包括手机、平板、笔记本电脑、智能家居(包括电视)、手表、车机等产业头部厂商的旗舰优选。2018-2023连续六年，全球智能手机AMOLED面板出货居全球前四;2024年上半年全球AMOLED面板出货智能手机市场位居全球第三、穿戴市场位居全球第一。

2024维信诺屏幕技术发布会市场数据

业界最全、最先进全天候原色护眼方案，大厂旗舰手机选用

一块好的显示屏，不仅要还原真实，也要护眼。不少用过手机、平板护眼模式的朋友都清楚，一旦开启后屏幕会发黄，以前的技术原理上是通过调低蓝色发光来降低对眼睛的伤害，真实色彩就别想了。然而就算牺牲真实色彩来减低蓝光，屏幕亮度不均匀、频闪同样会造成视疲劳以及伤害眼睛，加上消费者使用屏幕设备的光线场景也是多样化，有没有两全其美的办法呢？

为了既能保证还原真实色彩又能在各种场景中护眼，屏幕大厂维信诺带来了业界最全、最先进的调光方案：超高频调光、全高频调光、全局DC调光，并联合头部主机厂商共同解决了显示行业的难题，为消费者带来覆盖高中低段亮度的全天候护眼。维信诺的创新调光方案均能满足SVM无频闪护眼标准(频闪效应可视度标准，源自照明行业)，确保SVM值小于1(SVM低于1则人眼几乎无法感知)，在各种场景下降低人眼对闪烁的感知，减轻视觉疲劳。

1 超高频调光：4320Hz超高频PWM调光技术可以显著降低人眼对闪烁的感知，确保屏幕亮度更平均，从而减轻视觉疲劳，相对传统PWM调光(以SVM标准)，可以让低亮度段如夜晚、夜场、关闭房灯环境下或暗UI模式下护眼效果提升45%～49%。

荣耀最新旗舰Magic 7 Pro采用维信诺A+护眼屏

2 全高频PWM调光：高亮环境是消费者使用频率最高的场景，全高频PWM调光解决了高亮度下如白天、室内开灯环境下(感光让屏幕高亮)或游戏视频等高亮画面的频闪问题，让全亮度频闪更均一，对比传统PWM调光方案护眼效果提升72%～92%，全高频调光的SVM值均满足无频闪护眼的要求。

3 全局DC调光技术解决了低亮时频闪问题，并能保证低亮度的显示效果，对比传统PWM调光在中亮度段可以提升44%～63%的护眼效果，全局DC调光的SVM值均满足无频闪护眼的要求。

而且除了现场展示的调光方案之外，据了解，在硬件护眼方面，维信诺的圆偏光片技术护眼技术也已实现应用，该技术可使屏幕散发的光更接近自然光，减轻眼睛疲劳感，来达到护眼目的。

维信诺发布F1新一代发光材料体系

拥有业界最全、最先进的调光方案的维信诺并未停下脚步，在2024维信诺屏幕技术发布会上正式发布的F1全新发光材料体系，较原有发光材料体系，发光效率提升10%、器件寿命提升22%、视角色偏改善50%、低蓝光改善10%，在不久的将来会为消费者带来显示效果更好更护眼的中国好屏。

为了有更好的续航性，不少手机、智能手表都会在节能模式下都会降低刷新率，而传统的屏幕设备在低刷新率下往往会有较高的频闪问题，维信诺也展示了其早前发布的全球首款低频LTPS技术，让手机和智能手表等在低刷新模式下还能保证无闪频，节能又护眼。

非凡中国屏，全球都好评

据TechInsights 2024 Q2全球手机出货量数据，中国手机品牌全球市场占有率已超过60%，在全球大受欢迎。屏幕是手机核心组件之一，也是消费者选择手机关注的核心卖点之一，和中国手机品牌深度合作的中国屏在Worldwide 2024年H1全球前五中列四席，与中国手机品牌携手共进、互助共赢。在2024年第三季度，维信诺(Visionox)柔性AMOLED智能手机面板出货量同比增长75.4%，环比增长16.3%，市场份额13.8%，同比上升4.2个百分点，主流厂商出货量及份额同比增长最大，成为头部主机厂商的选择。

屏幕创新与产品迭代密不可分，通过与中国头部主机厂商共建实验室等一系列深度定制合作，维信诺实现了创新技术的高效落地。而未来，中国屏联合中国品牌共同携手，更强大中国屏值得期待。