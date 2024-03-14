AWE 2024：雷鸟创新携AI+AR最佳搭档参展 创新玩法吸引观众体验

一年一度的中国家电及消费电子博览会AWE已于3月14日在上海新国际博览中心重磅开幕。本届AWE 2024以“智能科技,创享生活”为主题，聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果。

作为2024年科技圈热点，AI大模型技术有哪些最新落地应用？又能为用户带来哪些实际利好和优质体验？将会是硬件产品与场景聚焦的重点。

雷鸟创新认为，AI大模型带来新场景与新产品，同时AR眼镜将会成为其最佳载体。AR眼镜的信息交互与人类的感官系统高度一致，具备“看你所看，听你所听，在你眼前，在你耳旁”的天然优势，提供了无感的自然交互。AI与AR眼镜的深度融合，能够让AR眼镜成为用户的实时“外脑”，能够适应更多的场景，并成为用户的能力延伸。

雷鸟创新作为同时布局BirdBath与光波导技术，且具备光引擎自研及量产能力的AR整机+生态品牌，此前就推出了多款消费级AR硬件，本次参展AWE 2024就带来雷鸟X2、雷鸟X2 Lite、雷鸟Air 2等产品。

其中，雷鸟X2是全球首款双目全彩MicroLED光波导AR眼镜，其搭载的超小型全彩光引擎由雷鸟创新自主研发，首次打破MicroLED三色合色难题，实现全彩显示效果，且量产良率高达92%，远超行业平均值。

雷鸟X2 Lite则搭载了新一代全彩MicroLED光引擎，光机体积进一步压缩，外形更加轻薄小巧，并支持全彩3D空间显示、1500nits+峰值入眼亮度和超高透光率，兼顾全场景使用需求。

雷鸟X2 Lite搭载了高通骁龙AR1芯片，作为首款面向轻薄智能眼镜打造的专用处理器大幅优化功耗，并集成通第三代 NPU，在图像增强、语音交互、图片搜索等方面均有明显优势。强大算力支持下，雷鸟X2 Lite将化身为用户私人智能助理，带来全新的“AI+AR”体验。

雷鸟X2 Lite内置的大模型语音助手Rayneo AI，可实现多轮自然语言对话、行程规划、便捷百科问答、头脑风暴等能力。Rayneo AI最早发布于雷鸟X2上，可将系统语音助手与AI大模型能力进行无缝融合，带来自然、智能的AI体验。雷鸟X2 Lite还支持AI辅助翻译、3D空间导航、第一人称视角影像创作等功能。此前的骁龙峰会与CES 2024期间，雷鸟X2 Lite受到了全球媒体、科技产品爱好者和行业高度关注和好评。

雷鸟Air 2搭载索尼旗舰级MicroOLED屏幕，支持包括雷鸟魔盒、JoyDock、手机、电脑、平板、游戏机、无人机等多种智能终端，为用户提供等效201英寸的近眼高清巨幕。JoyDock为Switch提供最佳大屏扩展方案，无需底座，即插即用，让Switch一秒解锁201英寸、1080P游戏巨幕，随时随地自由畅玩!雷鸟魔盒内置爱、优、腾、B站等多个主流视频平台，并支持U盘、TF卡等外接存储，让巨幕观影不再受限。

从年初的CES，到最近的MWC、AWE，AR眼镜已成为科技领域最受瞩目产品。AR眼镜作为AI技术的最佳硬件载体，在空间计算时代已经展现出独特的价值和潜力，行业发展的拐点即将到来。作为全球领先的消费级AR品牌，雷鸟创新将不断革新技术，为用户带来更具创造性的AR体验。