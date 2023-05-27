»ªÎªWATCH Ultimate·Ç·²´óÊ¦ÖúÁ¦ÖÐ¹úÇ±Ë®Ô±£¬ÏÂÇ±105Ã×£¬ÔÙ´´ÑÇÖÞ¼ÍÂ¼£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÔÚ¸Õ¸Õ¾Ù°ìµÄAIDA OceanQuest Philippines 2023 ÈüÊÂÖÐ£¬AIDA¹ú¼Ê×ÔÓÉÇ±Ë®½ÌÁ·ÑµÁ·¹Ù¡ª¡ªÍõèª£¬ÏÂÇ±Éî¶È´ïµ½105Ã×!Ë¢ÐÂ×ÔÓÉÇ±ºã¶¨ÅäÖØË«õë(CWTB)ÑÇÖÞ¼ÇÂ¼!ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÔÚ´Ë´ÎÉîÇ±ÌôÕ½ÖÐ£¬»ªÎªWATCH Ultimate·Ç·²´óÊ¦Ò²Åã°éËûÒ»ÆðÏÂÇ±µ½ÁË105Ã×µÄÉî¶È¡£
´ËÇ°£¬4ÔÂ27ÈÕ£¬PSAIÖÐ¹úµÄ¶¥¼â¼¼ÊõÇ±Ë®Ô±º«ïF(ÀÏÃ¨)£¬¾ÍÒÔ277.4Ã×µÄÉî¶È³É¼¨£¬ÔÙ´ÎË¢ÐÂ¶´Ñ¨Ç±Ë®Éî¶ÈÐÂ¼ÍÂ¼¡£¶øÔÚÄÇ´Î¼«ÏÞÉîÇ±ÖÐ£¬»ªÎªWATCH Ultimate·Ç·²´óÊ¦Ò²Åã°éº«ïF´ïµ½ÁË123Ã×µÄÉî¶È¡£¿É¼û£¬ÓµÓÐ³¬Ç¿µÄ·ÀË®ÄÜÁ¦£¬×¨Òµ¡¢·á¸»µÄÇ±Ë®Êý¾ÝÒÔ¼°¶àÖÖÇ±Ë®Ä£Ê½µÄ»ªÎªWATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦£¬²»½öÓëÍõèª¡¢º«ïFÒ»Æð¾ÊÜ×¡ÁË¼«ÏÞÉî¶È¿¼Ñé£¬Ò»¶¨³Ì¶ÈÉÏÒ²ÖúÁ¦ÕâÐ©ÓÅÐãÇ±Ë®ÔË¶¯Ô±ÔÙ´´ÑÇÖÞ¼ÇÂ¼¡£
»ªÎªWATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦Ö®ËùÒÔÄÜ¹»ÏÈºó»ñµÃ×¨ÒµÇ±Ë®ÔË¶¯Ô±µÄÈÏ¿É£¬Óë»ªÎªWATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦È¡µÃµÄËÄ¸ö¼«ÏÞÍ»ÆÆÊÇÀë²»¿ªµÄ£ºÒ»ÊÇ·ÀË®µÄ¼«ÏÞ£¬¶þÊÇ×¨ÒµµÄ¼«ÏÞ¡¢ÈýÊÇÍ¨ÐÅµÄ¼«ÏÞ£¬ËÄÊÇ²ÄÖÊµÄ¼«ÏÞ¡£
·ÀË®·½Ãæ£º»ªÎªWATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦´îÔØÁË16µÀ·ÀË®½á¹¹£¬½áºÏ´´ÐÂÄÉÃ×³ÉÐÍÒ»Ìå»¯¹¤ÒÕ£¬ÓµÓÐ100Ã×Ç±Ë®¼¶µÄ³¬Ç¿·ÀË®ÐÔÄÜ£¬´÷×ÅËüÄÜÌ½Ë÷º£ÑóÉî´¦£¬Éî²ã´ÎÌ½Ë÷º£Ñó¼«¾³¡£Í¬Ê±£¬²ÉÓÃÁË¶À´´Î¢Ã×¼¶¹ýÂË²ã+È«ÐÂ·ÀË®Í¸ÆøÄ¤µÄ×éºÏÉè¼Æ£¬Âó¿Ë·çµÈÖØÒªÒôÆµÆ÷¼þÔÚÇ±Ë®µÄ¹ý³ÌÖÐ¶¼ÄÜ±»ÍêÃÀ±£»¤¡£Òò´Ë£¬»ªÎªWATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦Ò²ÊÇÒµ½çÊ×¿îÖ§³Ö100Ã×·ÀË®ÇÒÖ§³ÖÒôÆµ¹¦ÄÜ¡¢Í¬Ê±Âú×ã100Ã×Ç±Ë®µÄ¸ß¶ËÖÇÄÜÊÖ±í¡£
×¨Òµ·½Ãæ£º»ªÎªWATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦»¹¿ÉÒÔ¼ÇÂ¼Ç±Ë®Êý¾Ý£¬ÈçÉî¶È¡¢Ê±¼ä¡¢ËÙ¶È¡¢NDL¡¢PPO2(Ñõ·ÖÑ¹)¡¢CNS(ÑõÖÐ¶¾±ê×¼)¡¢TTS(»ØË®ÃæÊ±¼ä)¡¢MOD(×î´óÉî¶È)£¬²¢ÇÒÕë¶Ô²»Í¬ÀàÐÍµÄÇ±Ë®½øÐÐ¼ÇÂ¼ºÍÆÀ¹À£¬ÀýÈçÔÚË®Àï³öÏÖÉÏÉýËÙ¶È¹ý¿ìµÄÎ£ÏÕÇé¿öÊ±£¬±ã»áµÚÒ»Ê±¼ä½øÐÐÌáÐÑ£¬È·±£Ç±Ë®ÔË¶¯µÄ°²È«¡£
²»½öÈç´Ë£¬»ªÎªWATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦»¹¾ß±¸¶àÖÖ×¨ÒµÇ±Ë®Ä£Ê½£¬ÐÂÔöÐÝÏÐË®·ÎÇ±Ë®£¬¼¼ÊõÇ±Ë®ºÍÒÇ±íÇ±Ë®£¬½øÒ»²½Âú×ãÐèÒª´óÉî¶ÈÇ±Ë®µÄ¸ß½×Ç±Ë®Ô±µÄÐèÇó£¬Ç±Ë®½áÊøºóÔò¿ÉÍ¨¹ýÊÀ½çÉÏ×î´óµÄÇ±Ë®ÉçÇøAPP Dive+²é¿´Ç±Ë®ÈÕÖ¾²¢½øÐÐ·ÖÏí¡£
Í¨ÐÅ·½Ãæ£º×÷ÎªÒ»¿î»§ÍâÌ½ÏÕ±Ø±¸µÄ×¨Òµ¹¤¾ß£¬»ªÎªWATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦Ö§³ÖË«Ïò±±¶·ÎÀÐÇÏûÏ¢£¬¼´±ãÃ»ÓÐÒÆ¶¯ÍøÂçÖ§³Ö£¬ÔÚ¹Ø¼üÊ±ºòÒ²ÄÜÊ±¿ÌÓëÍâ½ç±£³ÖÁªÂç£¬Åã°éÃ¿Ò»Î»ÓÃ»§ÓÂ¸Ò³ö·¢£¬°²È«»Ø¼Ò£¬¸ø×ãÔË¶¯Ô±ÉÏÉ½ÏÂº£µÄ°²È«¸Ð¡£
²ÄÖÊ·½Ãæ£º»ªÎªWATCH Ultimate·Ç·²´óÊ¦Ç¿´óµÄÎïÀíÐÔÄÜ£¬Ò²Ô´ÓÚ¡°³¬¼á¹Ì·Ç¾§ï¯ºÏ½ð¡±²ÄÖÊÌá¹©ÁËÊ®×ãµÄµ×Æø¡£¾ÝÏ¤£¬Ïà½ÏÓÚ³£¼û²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ£¬·Ç¾§ï¯ºÏ½ðµÄÓ²¶ÈÌá¸ßÁË2.5±¶£¬Ç¿¶ÈÌá¸ßÁË4.5±¶£¬¶øÇÒ¿¹¸¯Ê´ÄÜÁ¦Ò²¸üÇ¿£¬¼´±ã¾³£´÷×ÅÈ¥Ç±Ë®Ò²²»ÓÃµ£ÐÄº£Ë®»á¶ÔËüÔì³É¸¯Ê´Ó°Ïì£¬¼«¶Ë»·¾³ÏÂÒ²ÄÜÎÞÓÇÊ¹ÓÃ¡£¶ÀÌØµÚÈý°´¼üÉè¼Æ(±±¶·¼ü)¡¢ÌÕ´ÉÌìÏß±íÈ¦£¬Ò²ÖØÐÂÚ¹ÊÍºÎÎª¸ß¶ËÖÇÄÜÊÖ±í¡£
Õâ»¹²»¹»£¬»ªÎªWATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦»¹¾ß±¸È«·½Î»»§ÍâÔË¶¯ÌáÐÑ¡¢È«·½Î»½¡¿µ¼à²â¡¢¸ß½×½¡¿µ¹¦ÄÜ¡¢³¬Ç¿Ðøº½ÒÔ¼°¿ÆÑ§ÔË¶¯¹¦ÄÜ¡£ÔÚ»ù´¡¹¦ÄÜÉÏ£¬HUAWEI WATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦ÄÚÖÃÎÞÏß¿ì³äÏµÍ³¡¢14Ìì³¤Ðøº½£¬´îÔØºèÃÉÏµÍ³£¬Ö§³Ö·á¸»ÖÇÄÜÓ¦ÓÃ£¬ÀýÈçÍóÉÏÎ¢ÐÅ¡¢ÒôÀÖ²¥·Å¡¢ÃÅ½û¿¨µÈ£¬È«·½Î»¸²¸Ç²»Í¬µÄÉú»î³¡¾°¡£
ÈËÀàÌìÉú¾Í¶Ô¼«¾ßÉñÃØ¸ÐµÄ´ó×ÔÈ»³äÂúºÃÆæ£¬ÓÐÈËÏ²»¶ÓÃ½ÅÕÉÁ¿ÊÀ½ç£¬Í½µÇÉ½áÛ¡¢Í½²½¸ê±Ú£¬ÓÐÈËÔòÏ²»¶Ç±Èëº£µ×£¬Ì½Ë÷Î´ÖªµÄÁìÓò£¬ÕâÓë»ªÎªWATCH Ultimate ·Ç·²´óÊ¦Ëù×·ÇóµÄ¡¸Î´¾¹¾«Éñ¡¹¿ÉÎ½Ê®·ÖÆõºÏ¡£Í¬Ê±£¬»ªÎªWATCH Ultimate·Ç·²´óÊ¦»¹ÄÜÆ¾½èÖ§³ÖÒ»¼ü·¢ËÍ±±¶·ÎÀÐÇÏûÏ¢¡¢°ÙÃ×·ÀË®µÄÇ¿´óÄÜÁ¦ºÍ¶àÖÖÇ±Ë®Ä£Ê½ÒÔ¼°×¨ÒµÍâÌ½ÏÕÄ£Ê½ºÍÌ½ÏÕÊý¾Ý£¬ÎªÃ°ÏÕÕßÔöÌíÒ»·Ý°²È«±£ÕÏ£¬ÈÃÆÕÍ¨ÈËÍ»ÆÆÔÓÐµÄÉú»î¾ÖÏÞ£¬ÖúÁ¦¸ü¶à¼«¸»Ì½Ë÷¾«Éñ¡¢ÈÈ°®ÔË¶¯µÄÓÂ¸ÒÕßÌ½Ë÷Î´Öª£¬¿ªÍØÈËÉúµÄÐÂ±ß½ç£¬³ÉÎª×Ô¼ºµÄ¡°·Ç·²´óÊ¦¡±¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â