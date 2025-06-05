不止鸿蒙AI，华为WATCH 5再曝搭载新麒麟5G芯

首款鸿蒙AI智能手表华为WATCH 5已经定档6月11日，并引发了广大网友的关注。6月4日晚间，知名数码博主“杨长顺维修家”对华为WATCH 5进行了直播拆机，再度引爆行业话题。通过该博主对华为新手表进行拆机，证实了华为WATCH 5搭载了一颗全新的自研麒麟芯片，并且还在主板上发现了5G模块。

这或许意味着华为WATCH 5不仅是华为首款鸿蒙AI智能手表”，更有可能成为全球第一款真正意义上的5G eSIM智能手表。这不仅是华为穿戴历年技术积累的巅峰呈现，更可能开启整个智能穿戴行业迈向高速、独立通信的新时代。

一颗麒麟芯，开启5G智能手表时代

“杨长顺维修家”在视频中拆解分析，华为WATCH 5的“心脏”是一颗此前从未露面的华为麒麟芯片。此外，博主还偶然发现了手表中的5G模块，“以为智能手表都是4G，结果它是5G的!”这可能就是华为介绍的全新双引擎计算平台。它巧妙地将一颗追求性能的“全能芯”与一颗专注超低功耗的“省电芯”封装在一起，在功能层面实现了两种运行模式的3s无缝切换。

在“全能模式”下，手表的处理性能被达到最大，足以支撑高复杂应用以及AI运算，成为名副其实的“功能王者”。而在“省电模式”下，其续航表现则可以对标长续航手表，最长可达4.5天，解决了旗舰智能手表在极致性能与日常续航之间难以两全的痛点。而且，两种模式的切换速度仅用3秒，用户几乎感受不到延迟。

华为WATCH 5还带来强大的通信能力。拆解发现，华为WATCH 5内部封装了独立的5G Modem，使其成为全球首款支持5G通信的智能手表SoC。华为WATCH 5将进一步减少对手机的网络依赖，实现真正意义上的独立蜂窝5G通信。无论是高速下载应用、在线收听无损音乐，还是进行高质量eSIM通话，乃至未来探索更多需要高速数据吞吐的AI场景，5G的加入都为其提供了无限可能。

博主还在拆机中发现，华为WATCH 5手表集成复杂度和防水性能远超手机，能在如此精密的手表上集成需要强大的研发实力支撑。

端软云重构：新麒麟芯是鸿蒙AI体验的基石

在6月3日举行的华为智能穿戴与运动健康技术沟通会上，华为详细解读了其通过“端、软、云”全面重构，打造首款鸿蒙AI体验的技术路径。而此次拆机曝光的新麒麟芯片，正是这一切技术革新的硬件底座。

在端侧，这颗芯片集成的NPU(神经网络处理单元)功不可没，官方数据显示其带来了高达80%的计算性能提升。强大的本地AI算力，使得手表能够支撑更复杂、更即时的AI运算，例如精准识别并响应用户的复杂动作识别。这与此前爆料的全新交互方式――X-Tap智感窗设计不谋而合。可以预见，通过NPU的加持，X-Tap智感窗将能实现快速、精准的健康功能与系统交互。此外，芯片对Wi-Fi 6和星闪连接技术的支持，也确保了更快、更稳、更低功耗的全场景连接体验。

在云侧，强大的芯片为更智慧的AI模型上表提供了可能。华为WATCH 5的腕上独立小艺，首次接入了盘古大模型与DeepSeek的双达模型，并深度融合了穿戴设备专属的运动健康专业模型。这种“通用大模型+专业领域模型”的组合拳，让手表不再是简单的指令执行者，而是能理解、会思考、可提供专业建议的腕上智慧助手。而这一切复杂的云端交互与数据处理，都离不开5G带来的高速率与低延迟。

在软件层面，运行于全新麒麟平台之上的HarmonyOS 5.1 将“端”的算力与“云”的智慧无缝融合，成为鸿蒙AI手表的核心枢纽，为用户带来更流畅、更智能、更个性化的全场景体验。可以说，这颗强大的麒麟芯片，构成了华为WATCH 5实现“端软云”协同的鸿蒙AI体验的坚实地基。

结语

根据IDC数据，2024年，华为腕上可穿戴设备出货量增速位居全球首位，在中国市场更是连续六年稳坐市场份额第一。这一领导地位的背后，是华为在智能穿戴领域长达十余年的持续技术深耕。此次华为WATCH 5搭载自研5G麒麟芯片，无疑将进一步加高华为的技术壁垒。它预示着一个智能手表作为独立智能终端的时代即将到来。

随着6月11日发布会的临近，华为WATCH 5的神秘面纱正被层层揭开。从最初官宣的“首款鸿蒙AI智能手表”，到如今拆机曝光的“全球首款5G的智能手表”，每一次信息的释放都刷新着外界的期待。那么，华为WATCH 5还将有哪些惊喜？让我们一起期待。