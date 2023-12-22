无感连接、智慧互联！用华为Hicar解锁自驾出行新体验

随着春节的临近，相信有不少人会选择长途自驾返乡或者自驾出游，但普通车机系统各种BUG会严重影响用户的驾驶体验，同时也给出行带来了极大的不便。

你是否也有这样的体验：开车出发前，我们通过数据线将手机与车机连接后，遇到反应迟钝，死机等一系列问题，途中接到电话还得腾出手来进行操作;长途出游，家人长时间呆在车里难免乏味无聊，手机玩久了还会晕车，但普通车机系统的娱乐选项十分有限，有时只能通过听歌来打发时间;而最重要的路况导航，由于普通车机导航系统联网能力差、更新速度慢，关键时刻很容易走错方向。

事实上，除了以上这些操作体验上的痛点，普通车机系统的逻辑和功能性也存在着许多硬伤，而为了帮助车主摆脱这些糟糕的体验，华为推出了HUAWEI HiCar人-车-家全场景无缝互联解决方案。通俗点来说，HUAWEI HiCar就是一个以智能手机为核心的车机-手机互联方案，利用汽车和移动设备的强属性以及多设备互联能力，把手机的服务延伸到车里，让手机+车机有机融合成为功能强大的“系统”，给消费者带来智慧出行体验。

如果你要问HUAWEI HiCar与普通车机系统最大的区别是什么？我认为，如果把普通的车联网看作是1.0版本的话，HUAWEI HiCar就是2.0版本――1.0是车的电器化，2.0则是让车智慧化。后者的交互体验更为便利，可调用的功能也更丰富，它就像一个汽车智能管家，能让人、车、生活全面融合，实现人机交互最优体验!

无感连接，无缝流转

在体验HUAWEI HiCar之前，每次开车都需要用数据线来连接手机和车辆，不仅很繁琐也容易影响整洁度。HUAWEI HiCar具备简便的连接步骤和无感连接设计，一旦完成了首次手动连接，后续上车后便会自动连接，完全不需要任何操作，彻底让用户解决双手，更快、更高效之余也让我们告别乱糟糟的数据线。

HUAWEI HiCar带给我的惊喜远不止于此，依托HarmonyOS的超级算力，其具备手机与车机的智慧互联能力，不仅弥补了传统车机系统娱乐体验不足的问题，还提供有更为便捷、智能的交互体验，可谓满足了大多数用户对于自驾出行全方位需求的期望。

当手机在连接HiCar系统后，车机大屏直接使用手机APP，除了能做到常规投屏，还能进行常规触控，可以使用语音助手等功能进行交互，并且支持以车机为基础对系统生态中的其他设备进行控制。下面就通过几个常见的场景与大家分享一下HUAWEI HiCar都能给我们的出行带来哪些便利。

“摇一摇”开启精准导航

开车出行时，导航系统的作用不言而喻，但普通车机导航系统存在地图更新不及时、导航不够精准等问题，极易让驾驶员走错路、迷失方向。HUAWEI HiCar提供丰富便捷的导航、交互功能，比如要前往陌生的地点、或者目的地是生僻字不方便输入时，直接拿起手机“摇一摇”，就能把应用内当前显示的地址信息无感流转到车载大屏，整个过程一气呵成，很是便捷。

同时，HUAWEI HiCar还适配了由高德地图提供的车道级导航，在导航过程中能将当前道路的车道数量、地面标识标线、出入口、特殊车道准确显示出来，帮助我们清楚知晓什么时候应该在哪条车道、哪个出口驶出，杜绝偏航或违章。另在自动巡航功能的加持下，车辆在行驶过程中还支持巡航语音播报，包括车道异常提醒、前车急刹提醒又或针对岔路视野盲区会车时的预警提醒，提高出行便利的同时也消除了安全隐患。

智慧语音，影音娱乐、视频通话，开启精致车生活

行车过程中，腾出手来播放音乐、开关空调，这些低头操作会带来严重的安全隐患。但有了HUAWEI HiCar，我们可以直接语音呼叫小艺，进行查询天气、打开导航、喊出自己想听的歌曲等多达100种语音指令操作，若是在语音播报的过程中有其他声音打断或是发布新的指令，也不会影响此前指令的执行，让出行更轻松。

最深得我心的还有畅联视频通话功能，HiCar通过对内升降式摄像头实现华为手机畅连视频通话，再也不用担心手机突然接到视屏通话或视频会议，慌慌张张地掏出手机、解锁手机、接起视频通话了;而自驾旅途中，如果遇到特别美丽的风景还能与家人或朋友视频，分享旅途风光。

如果在旅途中遇到堵车、或者停在服务区休息时，可以在车机上投屏观影，HUAWEI HiCar支持将手机屏幕内容在车机上等比例放大，瞬间变身私人影院;还可以在车机上进行手机游戏，在更加舒适的大屏上体验多人游戏的乐趣，犹如车内私人娱乐空间，大大提升旅途体验。

总结：

要说HUAWEI HiCar与苹果carplay的体验感有什么不同，我认为HUAWEI HiCar依托分布式能力，能让手机和车机呈现一个完整的系统体验，让智慧化的功能延展到出行场景中，给人的感觉就像是在驾驶一台巨大的手机，整个过程简单又便捷。

随着元旦、春节的日益临近，不少人已把出游旅行、返乡过年的计划提上日程，HUAWEI HiCar能让你在自驾出行中能够享受到更丰富、便捷的车内互联体验，使旅程更加轻松和愉快!