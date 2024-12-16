以科技赋能新质教育，华为擎云亮相“寻找中国好校长面孔”活动！

为了挖掘并展现那些在教育领域默默耕耘、引领学生全面发展、助力教师拔节成长的优秀校长，《教育家》杂志社组织“寻找中国好校长面孔”活动，邀请“好校长”分享他们在办学治校、教育实践与观察中的独到思想和理念。

12月14日-15日，教育家・大国良师成长基金管委会联合浙江省教育学会、创新人才教育研究会举办的“弘扬教育家精神，以课堂改革推动教育高质量发展”研讨会暨“中国好校长面孔”年会在杭州召开，来自全国各地的教育局长、校长、教师代表等600余人参与了此次论坛。

在论坛活动中，作为“寻找中国好校长面孔”活动指定品牌，华为擎云携商用终端及擎云智慧教育解决方案惊艳亮相，聚焦新质教育核心诉求，以科技创新助力教育数字化转型与高质量发展，并分享了其在推动新质教育方面的创新实践，赢得了参会者的广泛关注与认可。

在新质教育的发展过程中，教育模式固化难以转变、数字化教育装备覆盖场景有限、教学资源分配不均等问题亟待解决，华为擎云智慧教育解决方案涵盖智慧课堂、计算机教室、AI自习室等核心场景，甚至覆盖了理化生实验考场、智慧体育等多元领域，以全场景的数字化解决方案体系赋能新质教育。

在传统的课堂教学场景下，课堂形式十分单一，师生之间缺乏交流互动，课堂气氛低沉压抑，还存在课堂管理不能面面俱到，学生学习数据量化靠手工统计等问题。为此华为擎云携手合作伙伴打造擎云智慧教育-智慧课堂，以华为擎云 C5e 为核心，可做到课前分发预习知识点、课中加强师生互动、课后统计数据分析学情，覆盖教学流程，有效提升了授课质量，还让老师精准掌握每个学生的情况，做到因材施教和个性化学习。

计算机教室是现代教育中不可或缺的一部分，擎云智慧教育-计算机教室不仅关注技术应用，更重视培养学生的跨领域学习能力与人机协作能力。

华为擎云智慧教育计算机教室构建了协作式学习环境，学生不仅可以通过技术工具跨学科进行学习，还能通过丰富授课工具模拟实际应用场景，进行人机互动的实践操作。而针对传统计算机教室存在的设备部署复杂、软件资料同步困难，运维管理复杂等问题，擎云智慧教育计算机教室以华为擎云台式机为载体，通过分布式桌面云的网络同传与运维分析系统，就可帮助运维人员实现大批量计算机集中管理和维护，提升运维效率也降低了运维成本。

值得一提的是，今年10月，华为挚云联合昆明西南联大研究院附属学校打造了擎云智慧教育-计算机教室样板点。擎云智慧教育-计算机教室标配华为擎云 W585x行业版，支持内置50+授课工具，提供广播教学、视频播放、行为管控、分组讨论等功能，还有着强大的性能配置、精巧可靠的品质，无需繁琐配置，开箱即用，可充分满足教育场景的使用需求。计算机教室的落成不仅是一场科技与教育的深度融合，也进一步推动了新质教育发展，为教育行业提供可参考、可复制的模板，为人人享受新质教育提供支撑。

除了常规课堂教育场景，华为擎云携手合作伙伴还打造了“理化生实验考场”，实现考前快速准备、考中全程管理、考后智能评卷等能力，全方位地优化和改进理化生实验考试过程。同时，华为擎云还聚焦强身健体场景打造了”智慧体育”，通过智能设备实现学生健康数据的高效统计，助力数字化校园建设。

当前，新质教育已经成为教育行业发展的必然趋势，但教育模式固化、数字化教育装备覆盖场景有限等问题仍制约着其发展速度和进度。好在华为擎云智慧教育解决方案为新质教育的发展提供了可参考、可规模化落地的模板，正如西南联大研究院落地案例所示，计算机教室方案的引入，能让学生接收到前沿国产化信息技术知识，同时结合配套专业课程的实训资源，锻炼学生开发能力，助力校方培养更多创新型复合人才，真正实现产教融合。

作为教育现代化、信息化的重要推动者，华为擎云始终秉承品质可靠、自主创新、开放共创、以人为本四大品牌核心DNA，持续深耕教育领域，让智慧教育触手可及。未来，华为挚云也将以技术为基石，以助力教育强国为使命，深刻洞察新质教育变革教学思想、创新教学模式的趋势，携手更多合作伙伴为培育新质人才提供有力支撑，助力新质教育发展向深向实。