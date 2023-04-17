索尼加大云游戏投入，即将推出新款PS掌机！

最近有消息传出，索尼接下来即将有所动作，除了推出新版PS5之外，PS5 Pro也在规划之中，更重要的是，索尼有望推出新一代PS掌机产品。

外媒报道，索尼虽然最近裁掉了一批员工，但索尼目前正在招聘22个与云游戏技术相关的职位，其中一个职位的工作内容是“为PlayStation的云游戏流媒体制定并实现战略愿景”。这十分符合索尼接下来将要推出的PS掌机产品，这款新产品就定位于云集游戏。

此前传闻称，索尼的最新掌机产品其实是一款云端串流掌机，并不负责本地游戏运行，同时让用户降低预期。不过最新消息显示，这款Q Lite并非是以一款云端串流设备，而是一款基于PS5远程游玩功能的掌机，准确来说就是PS5的一款配件，无法脱离PS5而独立存在。目前这款设备处于QA阶段，索尼计划在明年的PS5 Pro之前发布，但要晚于可拆卸光驱版PS5。

如今掌机市场由任天堂Switch一家独大，去年V社推出的Steam Deck凭借优秀的机能和庞大的游戏库也在激烈的掌机市场分得一杯羹。而其他厂商目前仍在推出以Windows为基础的Windows游戏掌机，无论是生态还是实际体验都不如真正的掌机产品，这也让玩家格外怀念索尼当年推出的掌机产品PSP系列。

曾经索尼推出的PSP系列将优质的画面作为主要卖点，配合旗下精良的独占游戏以及足够强悍的掌机机能，收获了不少粉丝。不过后来由于PS Vita销量失利，加上掌机市场逐渐萎缩，导致索尼最终决定放弃这一市场。而Q Lite的出现，表明如今的掌机市场再次焕发出生机，并且足以让索尼重视。

爆料显示，Q Lite拥有1080P的画面，支持60帧，但需要用户全程联网。这款掌机看起来很像PS5控制器，但中央是一块8英寸LCD触摸屏。据称，这款掌机具有支持“触觉反馈”的自适应按钮，当然也有音量按钮、扬声器、音频输入插孔等。同时，索尼有望在6月8日举办PlayStation Showcase 2023活动，届时索尼将公布PS5第二阶段计划，推出包括可拆卸磁盘驱动器的新款PS5、Project Nomad无线耳机、Project Voyager无线耳机和Q Lite掌机等产品。

目前看来，新款PS掌机设备将会是一款极度依赖PS5的衍生外设，并非独立的掌机设备，因此对于Switch和Steam Deck领衔的掌机市场不会造成太大冲击，毕竟受到网络波动影响非常大，这就局限了PS掌机的使用场景。但可以肯定的是，索尼即将在云游戏方面加大投入，毕竟如今想要在掌机设备中实现优秀的画面和体验，从结构上难以实现，而串流和远程游戏则是解决这一问题的最佳方案，就是目前依然深受网络问题困扰。不过作为索尼，或许在新掌机中能够带来不一样的技术，谁又知道呢？