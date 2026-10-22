AI创作者的脑洞究竟有多大？一枚小小的吊坠就能自动整理会议纪要？戴上特殊设备就能尝试用意念控制智能设备？AI眼镜还能实现导航、提词、实时翻译？更多脑洞大开的AI黑科技即将集中亮相!10月23日16点，京东Aidol创造营第二季(S2冒险季)DemoShow路演将在京东“AI研究所”直播间开启，50+前沿AI新品与创新成果即将亮相。其中包含参与了京东Aidol创造营48小时极限造物挑战的二十多组选手团队，将在直播中展现他们48小时的创造成果，接受明星评审团与大众的检验。。值得一提的是，本季Aidol创造营联合发起人胡彦斌、王珞丹、手工耿、小狮日记也将来到现场，共同见证AI新秀的诞生，只需打开京东搜索“Aidol创造营”即可预约直播。

作为京东发起的全球AI智能硬件孵化计划，京东Aidol创造营S2冒险季设置AI应用、AI创意、AI原生设备、AI设备联动四大赛道，吸引超200个团队报名参赛。经过筛选，29组创新团队于10月17――18日参与了京东Aidol创造营48小时极限造物挑战，从创意构思、产品设计到原型开发，将天马行空的想法打磨成可展示、可体验的真实作品。他们将带自己的多款创新作品登上京东Aidol创造营DemoShow路演舞台。例如：“抽象示界”团队带来的《今年双十一怎么打？》，以AI MV形式探索营销创意表达;“多巴胺邮局”团队带来的《寄放你的灵魂》，将创意与情绪关怀相结合，尝试为当代年轻人的情绪压力提供新的表达出口;“我要减肥”团队打造的窝知，则将AI与宠物健康管理相结合，探索通过智能设备更好地关注宠物的日常状态;“香菇肥牛”团队带来了更具科幻感的耳内脑机接口，通过意念控制智能设备，为人机交互打开新的想象空间。

从AI内容创作到情绪关怀，再到宠物健康管理，这些脑洞各异的作品展现了AI技术在不同场景中的创新应用，也让更多创意有机会从想法走向真实产品。为助力更多AI创意从构想走向落地，京东为参赛团队提供百款硬核科技装备、算力及技术资源支持，并依托超级供应链及全渠道优势，为优秀项目提供资本、销售、技术、出海及线下体验五大孵化支持，推动创新成果进一步走向产品化与市场化。

当晚8点，联合发起人胡彦斌、王珞丹、手工耿、小狮日记还将组成Aidol助推团，并化身AI好物“种草官”，通过现场体验、互动问答、亮灯种草等方式，为脑洞十足的AI新品打Call。届时，多款前沿AI新品将集中亮相，包括已在京东上架众筹的FOLOTOY AI PASSPORT、讲应AI工作掌机、HEYGO AI滑雪传感器、ORULINKwatcherobot等产品。其中，FOLOTOY AI PASSPORT将电子宠物、小游戏与AI编程融为一体，让用户不仅能与AI互动，还能亲手创造专属玩法。另外即将在京东独家发售的今日宜休、Xhorse Xmachine WM-100五轴桌面CNC、奔图AI打印机等新品，也将在直播中提前亮相。

除了观看精彩路演，消费者还可以参与京东Aidol创造营“全民票选AI好物・明日之星”活动，为心仪的AI好物投票打Call!即日起至11月7日，消费者进入活动页面，每日可为喜爱的AI产品投出10票，还有机会瓜分千万京豆。11月7日至17日，活动还将开启揭榜抽奖，消费者有机会抽取万元AI好物。

与此同时，京东11.11还推出“Aidol先锋榜”，汇聚多款前沿AI科技好物，覆盖学习办公、运动娱乐、智能交互等多元场景。其中，讲应AI工作掌机众筹早鸟价到手价569元起，智谱灵机AI拍学机到手价398.65元起、还有荣耀Robot Phone等更多新奇AI产品集中亮相，让消费者以更实惠的价格体验AI科技带来的便利，进一步丰富京东11.11的AI好物选择。

目前，京东11.11正在火热进行中。10月23日16点，消费者可锁定京东“AI研究所”直播间，观看DemoShow路演及前沿AI新品首发直播，晚8点后还有胡彦斌、王珞丹等明星嘉宾带来的AI新品互动体验。只需打开京东APP搜索“Aidol创造营”，不仅可以参与全民投票、瓜分千万京豆，还有机会1元抽AI好物，更有赛事同款好物众筹早鸟价低至8折等优惠，更多AI科技新品等你来发现!