下一代Switch主机或至？任天堂招聘暗示新主机

一直以来，有关任天堂即将推出下一代Switch主机的消息就络绎不绝，不过总归没有一个准确的消息。最近任天堂发布了一份新招聘信息，引发玩家对其下一代游戏机的猜想。

这份招聘信息来自任天堂欧洲研发部门(NERD)，该部门主要负责软件开发和模拟技术，而非硬件制造。招聘信息中提到了“跨平台开发”和“下一代任天堂平台”的字眼，让玩家不禁联想到任天堂是否正在筹备新的游戏机。这次任天堂招聘的职位是需要给出实时渲染、硬件底层优化方面的解决方案，要对游戏引擎架构、跨平台开发、网络以及大型库有深入了解，目标是推出最先进的解决方案并与其他游戏开发商合作，将技术推向市场。

作为一款2017年就已经发售的跨界掌机而言，Switch的问世无疑改变了全世界用户对于掌机的认知，同时可掌机可主机的玩法为任天堂俘获一大群拥趸。最关键的是，任天堂还赋予Switch突破次元的游玩方式，玩家能够通过Joy-Con实现不同的玩法，例如将Joy-Con组装成鱼竿，真实享受钓鱼的感觉。

正是任天堂回归本真的创作力，加上Switch自带的合家欢属性，让这款机型即使是发售5年之后，依然在世界范围内爆火。不过在这期间也有不少玩家期待任天堂能够推出Switch的继任者，任天堂的无限创意带给玩家充满想象力的世界，玩家迫不及待想要看看任天堂还有多少足以改变世界的天马行空。

Switch的趣味性也令其下一代产品备受用户关注，之前英国竞争与市场管理局就放出了新的信息。根据放出的文件内容显示，任天堂正在开发下一代Switch游戏主机，并且附上了相关线索。在有关Switch的内容中如此写到：任天堂的云服务仅在任天堂Switch设备和 [x] 上运行。虽然文章中没有明确提到下一代Swicth，但普遍认为这就是任天堂尚未发布的Switch 2。

据悉，任天堂极有可能在全新的Switch 2上搭载芯片代号Black Knight，且是英伟达专门定制的Tegra Orin T239芯片，基于Ampere GPU架构+ARM Cortex-A78AE CPU核心。这是一款8核心CPU的SoC，同时在保持如今机型外观以及相同掌机底座的前提下，配备更大的内存，支持4K输出。

业内分析师普遍认为，任天堂可能会在2023年或是2024年推出下一代Switch产品，将会保留Switch独特的双模式切换，并且提升游戏性能和画面质量。不过也有其他人认为，按照任天堂一贯脑洞大开的做法，下一代主机极有可能不会循规蹈矩遵循上代主机的方式，而是会开发全新的主机产品。

不过这一切都还只是一个未知数，对于任天堂而言，无论开发出什么产品玩家都不会感到奇怪，作为一个以想象力和创造力主导产品的厂商而言，任何产品都都给玩家带来与众不同的体验。