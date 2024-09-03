苹果秋季新品发布会前瞻：除了iPhone 16系列，可能还有这些新品

上周的时候，苹果宣布将会在北京时间9月10日凌晨1点举办特别活动，预计会有一大波新品发布，除了备受关注和期待的iPhone 16系列外，预计还将会有不少其它新品登场，今天笔者就给大家来盘一盘。

Apple Watch系列

首先是Apple Watch Series 10智能手表，基本每年都会按时更新，而今年正好是Apple Watch智能手表诞生十周年，其命名可能会像iPhone X(罗马数字的10)那时一样命名为Apple Watch X。

它将会拥有纤薄的设计和更大的屏幕，提供45mm和49mm两种尺寸可选，而相比之下Apple Watch Series 9则提供的是41mm和45mm两种尺寸，也就是说原来的大尺寸变为小尺寸了。Apple Watch 预计将使用树脂涂层铜，这将使主板更薄，给其它组件创造更多空间，并增强耐用性和防水性。而在功能方面，尽管苹果一直努力在 Series 10 中开发高血压和睡眠呼吸暂停检测功能，不过据彭博社记者古尔曼表示，这些功能可能尚未准备好发布，所以可能并不会在这代产品上出现。

然后是Apple Watch SE 3，作为该系列中的廉价产品，受到了不少消费者的青睐的。而全新一代的产品也将发生比较大的变化，它将配备更大的显示屏，提供41mm和45mm两种尺寸，相比于目前的40mm和44mm要更大，可能增大约12%的屏幕面积。而且苹果可能会使用硬质塑料来替代铝，从而降低生产成本，并且吸引家长为孩子购买。只能说，还得是苹果懂节约成本...

最后则是Apple Watch Ultra 3，根据目前的消息来看，它在设计上可能会基本与前代保持一致，硬件上也几乎没有什么升级，毕竟前代刚刚进行了非常大的升级迭代，像屏幕亮度大幅增加、无需触控即可实现的手势操作等等，这代就让苹果歇一歇吧。

iPad系列

上半年的时候，苹果已经更新过了iPad Pro和iPad Air，所以九月份有可能迎来更新的是iPad mini 7和iPad 11两款定位较低的产品。前者上次更新还得追溯到2021年9月份，已经过了3年的时间，所以概率是蛮大的。预计这款产品将会配备A17 Pro 或是更高的芯片，从而可以支持Apple Intelligence，并且升级前后的摄像头。

而后者的上次更新也是将近两年前的2022年10月份，但毕竟之前的iPad 10进行了比较大的更新，包括引入了直角中框设计、更大的屏幕、更窄的边框、USB-C接口、横向前置摄像头等等，所以这代大概率只会升级下处理器。考虑到第10代产品搭载的是A14，并且时隔两年，iPad 11可能会升级到A16芯片，应该是无缘支持Apple Intelligence了。

当然，这两款产品还可能不在9月份的发布会上登场，而是会在后面直接上架开售，毕竟两款产品的升级都并不算大。

AirPods 4系列

AirPods 4有可能会在这个月的发布会或者10月份直接上架，苹果计划提供不同价位的两个版本，它们都将采用重新设计的外观，与AirPods Pro一样更短的耳柄，并且改进贴合度和增强音频质量，同时它们会具有USB-C端口而不是Lightning端口，从而与新款的手机保持一致。

其中高端版本将包括主动降噪(ANC)，此版本还可能在充电盒中配备一个扬声器，用于Find My位置跟踪。AirPods 4预计将搭载与第二代 AirPods Pro一样的H2芯片，目前第二代和第三代AirPods均使用的是H1芯片。而H2芯片可以带来蓝牙5.3连接，可提供更快、更可靠的蓝牙连接以及提高电源效率，从而延长续航时间。

AirPods Max 2

AirPods Max是目前苹果AirPods系列产品中最古老的型号了，发布于2020年12月份，也就是三年多之前，确实到了该更新的时间了。不过到目前为止，关于它的消息可以说是非常的少，最大变化或是USB-C端口取代Lightning端口，同时可能会升级到与第二代AirPods Pro一样的H2芯片，提高音频质量，延长电池寿命等。

写在最后

从目前的消息来看，除了全新的iPhone 16系列外，这次秋季发布会上可能登场的产品还是蛮多的，智能手表、耳机、平板电脑等等，我个人觉得可能性最大的是Apple Watch Series 10，毕竟每年例行更新，今年还是十周年，没准会整点大的;Apple Watch SE 3的可能性也比较大，第一代是2020年，第二代是2022年，两年更新一次，今年正好出第三代;iPad mini也是非常可能，毕竟已经3年没更新了;AirPods 4系列概率同样很大，而且升级和变化是相对比较大的。至于其它产品，即便9月份的发布会上不会推出，也可能会在这两个月直接上架开售。

关于本次秋季发布会新品的最新动态，天极网会持续进行关注，并为大家带来第一时间的报道。