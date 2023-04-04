苹果头显发布在即，库克承认曾轻视AR眼镜！

有关苹果头显设备的消息很早以前就曾传出，虽然苹果尚未正面回应，但苹果即将推出头显设备在业内已然不是什么秘密，不出意外的这款新品将于6月份的WWDC2023中正式亮相。

近日，苹果首席CEO库克在接受采访时提到相关内容：“如果你能想到增强现实技术本身，就拿 AR/VR 的一个方面来说，你可以用数字世界的东西覆盖物理世界的想法，从而大幅加强人们的交流、人们的联系。它可以让人们实现他们以前无法实现的目标。如果我们坐在这里进行头脑风暴，我们可能只会在一些更容易的事情上进行合作，突然之间，我们可以用数字的方式来找到一些东西，我们都可以看到它，然后就以此进行协作并用它来创造。所以这是一个想法，有一个可能比现实世界更好的环境 ―― 把虚拟世界覆盖在它上面可能是一个更好的世界。这是非常令人兴奋的。如果它能激发创造力，如果它能帮助你做你整天都在做的事情，而你并没有真正想过用另一种方式来尝试去做。”

早在2015年，库克在采访曾表达过对于AR眼镜的质疑与轻蔑，其对苹果推出类似谷歌Glass智能眼镜这类产品保持高度怀疑态度。库克表示：“我们从来不认为做眼镜是什么明智之举，从人们不会真的想戴眼镜的角度来看。它们是侵入性的，而不是像我们一直认为的那样，把技术推到后台。我们坚信它会失败，而且你要知道，到目前为止它确实是失败的。”

但时至今日，库克面对即将席卷而来的虚拟世界狂潮终于一改往日态度：“我的思维总是在不断前进。史蒂夫告诉过我： 永远不要与你昨天的信念缠绵不休。如果有一些新的东西证明你错了，承认它，并继续前进，而不是蹲下来一直强调为什么你才是对的。”

但不同于前几年VR/AR/MR足够火爆的市场，如今整个市场略显疲态，对此库克认为：“几乎我们做过的每一件事，都有很多人持怀疑态度。如果你做了一些模棱两可的事情，总会引得人怀疑。我们能否以某种方式做出别人没有做到的重大突破? 我们能拥有主要技术吗? 我对把别人的东西拼凑起来不感兴趣。因为我们想要控制主要技术。因为我们知道这样才能实现创新。”

目前整个行业共同面临着生态内容匮乏的难题，从库克发言中不难看出，苹果并不想遵循行业内的惯用做法，而是打算从创新入手。作为缔造了整个苹果软硬件生态的科技公司，苹果绝对有能力重塑整个行业生态，同时将行业带入正轨。苹果有着打通旗下所有设备独一无二的软件生态，能够极大弥补目前VR设备内容不足和应用场景受限的问题，因此苹果头显将成为今年消费者最期待的苹果产品。