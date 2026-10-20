48小时，能把一个AI创意变成什么？10月17日至18日，京东Aidol创造营第二季(S2冒险季)“48小时极限造物”挑战火热举行，29支参赛队伍围绕AI应用、AI创意、AI原生设备、AI设备联动四大赛道，展开了一场脑洞与技术的限时较量。值得一提的是，京东Aidol创造营联合发起人手工耿、小狮日记也惊喜现身创作现场，与选手交流创作思路、指导产品打磨，并体验多款AI创新作品，为优秀创意送出Aidol币。

从让听障人士也能“看见”音乐的AI辅助工具，到能翻译、记会议、写日报的AI耳机，一批充满想象力的AI项目引发关注。京东还将百款硬核科技装备搬进比赛现场，提供丰富的硬件、算力及技术支持，助力AI创意加速落地。这些创新作品也折射出AI设备从日常交互向实际应用加速拓展的趋势。尤其在企业办公场景中，AI设备升级已不再是简单的硬件换新，而是通过信息自动整理、任务协同及流程优化，帮助企业提升运营效率、降低成本。京东Aidol创造营也正通过挖掘具有实际应用价值的AI项目，推动更多AI技术从“会聊天”走向“能办事”，为企业提质增效带来更多创新可能。

在与选手的互动过程中，手工耿、小狮日记一边体验各类脑洞大开的AI作品，一边与团队交流产品创意、功能设计及实际应用场景，并结合自身经验为选手提供改进建议。从趣味十足的AI生活应用，到聚焦特殊人群需求的创新工具，各种新奇创意让现场交流氛围十分热烈。

其中，Deaf Rhythm团队带来的“AI辅助听障节拍感知”项目颇具新意。针对听障人士难以通过听觉感知音乐节奏的问题，团队尝试利用AI技术，将音乐节拍、强弱等信息转化为动态图形、颜色变化等视觉反馈，让听障人士也能“看见”音乐，跟随节拍学习街舞。现场，手工耿、小狮日记对这一创意表现出浓厚兴趣，并与团队成员交流项目的创作思路和应用场景。这一兼具创新性与人文关怀的作品还收获了15枚Aidol币，获得全场助推官的认可。

除了帮助听障人士感知音乐，现场还有不少让生活变得更有趣、更便利的AI创意。例如，“我要减肥”团队将AI互动体重秤改造成智能猫窝，既为猫咪打造了舒适的小天地，又能实时监测体重，让“毛孩子”的健康管理也多了一份科技感;“香菇肥牛”团队的“耳内脑机”项目，则尝试将脑机接口技术融入耳机形态，探索更加轻便、日常化的人机交互方式，让脑机接口不再局限于传统设备形态，为未来智能穿戴产品带来更多想象空间;“能工智人”团队带来了AI攀岩教练，结合现场提供的AI眼镜装备进行二次开发，让AI眼镜的摄像头实时识别攀岩者的动作和岩点位置，一旦遇到难关，就能通过语音提示下一步该踩哪里、抓哪里，让独自攀岩也能拥有随身“AI教练”;ORULINK团队打造了一款开源桌面机器人，开发者能通过AI编程轻松开发、发布各种创意应用，把桌面机器人玩出更多新花样。从照顾“毛孩子”到智能穿戴，再到运动健身，各种脑洞大开的AI创意正让科技融入更多生活场景，带来更加有趣、便捷的新体验。

除了达人现场指导，活动还邀请来自AI技术、产品创新及投资等领域的行业嘉宾担任Aidol助推官，通过作品体验、创意交流等方式，为参赛团队提供不同视角的建议。现场设置的Aidol币互动机制，也让优秀创意获得更多关注与支持，为48小时创作挑战增添了不少趣味。

为了让这些脑洞大开的创意真正落地，京东还在比赛现场打造了一座汇集百款前沿科技产品的“赛博军火库”。其中，搭载512GB内存的Mac Studio、英伟达DGX Spark桌面超算，以及口袋玲珑、TOPCAMD、零刻等品牌的AI迷你工作站，为选手开发AI应用、部署本地大模型提供支持;Xhorse五轴CNC数控机床、Snapmaker快造U1多头3D打印机等设备，则帮助选手快速完成产品打样，让设计图纸加速变成实物。与此同时，阶跃STEPX Neo智能体手机、极米MEMOMIND One AI眼镜、Viaim AI耳机、努比亚豆包手机等全新发售的前沿AI新品，以及ROG魔盒Air、罗技AI键鼠、绿联私有云本地AI NAS等科技装备也亮相现场，为选手提供更多创新灵感和创作支持。

除了硬件装备，京东还联合多家技术合作伙伴提供云端算力与AI创作工具。其中，京东云提供50亿Tokens资源及京东云灵境AIGC平台支持;来自润城传媒的Panda Agent依托腾讯云底层技术，为AIGC赛道提供无限量算力支持，无限画布等功能显著提升AIGC创作者创作效率;智谱也提供50亿Tokens作为赛事奖品。从本地开发到云端算力，京东依托超级供应链及技术生态资源，降低AI创意开发门槛，让选手能够将更多精力投入产品创新。

此次48小时创作赛也是京东Aidol创造营挖掘优秀AI项目、推动创新成果落地的重要环节。本季赛事还将为优秀项目提供资本、销售、技术、出海及线下体验五大核心孵化支持，包括投资机构对接、众测众筹、JoyInside技术赋能、Joybuy海外市场拓展，以及超4500家京东之家AI专区展示等资源，帮助更多AI创意走向真实消费市场。

48小时创作挑战虽然告一段落，但精彩仍将继续。10月23日，参赛选手还将亮相京东“AI研究所”直播间进行DemoShow路演，展示各自的AI创新成果，接受明星评审团和大众的真实考验。 届时，消费者可打开京东APP搜索“Aidol创造营”，参与投票瓜分千万京豆，还有机会抽取万元硬核AI好物。京东11.11期间，全球AI新品京东首发，AI前沿新品众筹早鸟价低至8折;企业用户还可参与“Aidol造物季・益企AI”活动，享6000元采购补贴、AI数码潮玩批量采购低至85折等优惠。10月23日，锁定京东“AI研究所”直播间，共同见证AI新秀的诞生!