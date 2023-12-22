冬至已来新年临近！戴上华为智能手表，迎接健康好彩头

在快节奏、高压力的工作与生活状态下，年轻人普遍饮食不健康、作息不规律，导致身体亚健康问题甚至疾病接踵而至，“脆皮年轻人”等词汇也在网络上火速走红。随着“脆皮现象”的越发普遍，当代年轻人对于“养生”的态度也从最 开始的质疑，到理解、成为，最后甚至是超越，同时也在期望着借助便携、专业的运动健康监测设备实现主动健康管理。

2023年余额不足半月，接下来就是圣诞、跨年和元旦，新年到来之际给自己或家人添置一款拥有领先运动健康管理能力的产品，为新年讨个健康好彩头。华为智能手表拥有专业、丰富的运动健康监测能力，能够助力用户进行科学运动、养成运动好习惯，享受更健康、更有活力的生活，并且，华为智能手表系列十分丰富，可满足不同用户的多元需求场景。

华为WATCH 4：腕上守护专家

对于喜欢摄入高糖高油食物、久坐少运动的人群来说，华为WATCH 4系列可谓是不二之选。华为WATCH 4星球系列手表在原有健康监测功能和专业健康研究的基础上，业界首发支持高血糖风险评估研究，并新增血管年龄检测和心血管风险筛查等功能。

华为WATCH 4星球系列基于华为TruSeen™5.0+监测技术和高性能传感器，拥有独创的高血糖分形算法，通过无感周期性佩戴，集成白天和夜间不同状态下的生命体征监测数据，最终根据持续7天以上连续佩戴数据分析进行高血糖风险评估，进一步守护我们的血糖健康。

不仅如此，华为WATCH 4星球系列的ECG心电图通过了NMPA医疗认证，监测更专业，还支持呼吸健康研究，肺功能评估、慢阻肺风险筛查、肺部感染风险筛查，可以在一定程度上帮助用户预防健康风险，尽早注意防护。

职场人因为工作繁忙，往往忽视了日常健康管理。华为WATCH 4系列首发业界领先的一键微体检应用，只需60秒就能检测心率、血氧、心电图、心血管健康、呼吸健康等10项健康指标并生成微体检报告，整个过程一气呵成，简单又快捷。

更为贴心的是，华为WATCH 4系列还支持全天候的压力监测。如今年轻人面临的工作、生活压力越来越大，佩戴华为WATCH 4系列可以帮助我们随时了解到一天中的压力水平，以便在工作生活当中调整心态。

华为WATCH GT 4：运动健康达人的首选

《2023职场青年健康状况图鉴》显示，久坐、加班、熬夜是不少职场青年的工作“三件套”，长期如此则会增加肥胖、心脑血管疾病、糖尿病风险。因此，年轻人在关注健康管理的同时，还需要进行一定的科学减脂。

对于需要减脂的人群来说，合理的饮食至关重要，华为WATCH GT 4系列搭载减脂塑形功能，引入吃动平衡概念，支持热量缺口展示、热量快捷记录等功能，将卡路里摄入和消耗过程可视化记录，如同腕上的“卡路里账单”，帮助用户量化每天的目标达成情况，让每一步蜕变都抬腕可见。合理的饮食搭配科学的运动，才能让减脂事半功倍，华为WATCH GT 4系列搭载100+种运动类型，支持新增自定义足球、篮球、电子竞技、笼式网球等模式，你可以选择自己擅长和喜欢的运动来达成当天的热量平衡，双管齐下更有利于完成减脂塑形计划。

不止如此，华为WATCH GT 4系列还搭载了全新活力三环，通过记录活动热量、锻炼时长、活动小时数等各种运动数据，让每天运动数据化、图形化，并且还提供单次提醒、今日鼓励、今日目标达成、超额完成提醒等多重智慧化提醒激励机制，让你在运动道路上更有动力。

当然，除了上述几款产品，华为智能穿戴家族还有诸多值得入手的产品。包括适合患有血压问题长辈的华为WATCH D系列，其支持单次血压精准测量，全天血压趋势预测，ECG心电采集，帮助用户快速检测血压情况;还有搭载华为TruSleep™3.0睡眠监测技术的华为手环8，其通过多维度生理表现进行监测，可精准识别睡眠问题;以及支持离线定位、畅连通话、快充大电池的华为儿童手表5X系列……全面满足一家老小的使用需求。

值得一提的是，华为穿戴设备均可连接手机上的华为运动健康App，与家人互加为好友并授权数据权限即可组成线上家庭，即便相隔两地也能实时了解父母、子女运动健康状态和身体健康数据、微体检报告等，如果家人的健康数据有异常，或不慎跌倒，就能第一时间收到通知，第一时间为他们提供帮助，这一项功能进一步升级了我们关怀父母健康的新方式。

华为WATCH Ultimate 非凡大师：户外运动爱好者必备

当健康管理成为全民的“必修课题”，满足高端用户健康需求的华为WATCH Ultimate 非凡大师应运而生，其支持百米潜水、双向北斗卫星消息，拥有超坚固非晶锆合金表壳、高阶健康功能、高端专业运动功能，堪称“华为表王”。

华为WATCH Ultimate 非凡大师继承了华为WATCH系列的健康管理基因，支持高阶健康管理功能，包括动态心率监测、连续血氧监测等，并能享受尊享守护服务，比如私家医生服务、专科问诊、专家挂号协助服务等。在具备高阶健康管理之余，华为WATCH Ultimate 非凡大师还支持超过100种运动模式，包括高尔夫、潜水、滑雪等25种专业运动模式，完全称得上是高端人群的专业运动健康伴侣。

如果你是户外运动爱好者，喜欢探险、登山或深潜，华为WATCH Ultimate非凡大师在充当“健康管家”的同时还能时刻为你保驾护航。得益于双向北斗卫星消息技术的加持，户外探险突发紧急情况，即便身处没有地面网络信号的荒凉地带，只要华为WATCH Ultimate 非凡大师在身边也能轻松发送消息和请求救援，全面守护你的安全。不仅能上天，还能入海，华为WATCH Ultimate 非凡大师还支持百米潜水级防水，其采用16道防水结构，结合NMT注塑工艺，有效确保了防水性能，还能记录潜水深度、下潜次数、潜水时间等数据，无论是日常游泳还是专业潜水，它都是可靠的选择。

写在最后

华为深耕智能穿戴领域的十年里，在运动健康领域不断推陈出新，不断将极致科技、创新功能和潮流美学融入其旗舰产品，为全球消费者带来更多选择。截至目前，华为智能穿戴产品全球累计出货量已超1.3亿，服务超4.5亿用户，连续四年稳居中国智能手表市场份额第一。而下一个十年，华为会持续把数字健康带给每个人、每个家庭，持续为用户健康接龙!