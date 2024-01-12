CES 2024：首日销量过万台，赛博“兔兔”勇闯AI市场

作为每年最大的消费电子展之一，CES可以说受到了全世界消费者的关注，不少厂商都会在展会期间发布或展示自家的全新产品。而透过今年的展会可以看到，手机、家电、PC、汽车...都在全面拥抱AI，搭载AI功能的硬件逐渐成为万众瞩目的焦点，不少新奇的设备更是引起了大家的关注。比如，一家初创公司Rabbit在CES 2024上发布了其手持式AI硬件产品――Rabbit R1，售价为199美元，在发售24小时内，便售出了10000台，远超它们自己的预期。

作为一款掌上AI设备，Rabbit R1采用了橙色方形的设计，重量仅为115g，非常的小巧轻盈，可以轻松揣进口袋之中。它配备了一块2.88英寸触屏，一个拍摄用的可旋转摄像头、一个交互用的滚轮按钮以及一个麦克风。搭载2.3GHz联发科处理器，4GB内存和128GB存储空间，续航时间据称可达一整天。除支持蓝牙和WiFi外，它配有一个SIM卡插槽，为用户提供移动网络连接。

设备运行Rabbit自主研发的操作系统RabbitOS，它并非是像ChatGPT一样的大语言模型，而是基于大动作模型(Large Action Model)开发，能够使AI学会人类操作各种APP的方式，并通过与大语言模型的结合，从而达成用户发出指令，AI帮助执行的效果。R1并没有采取传统API支持的做法，而是通过训练模型如何使用现有应用程序。它也内置了翻译系统，将自动检测环境中的语言，并提供双向翻译，消除人与人之间最后的沟通障碍。

Rabbit R1在使用时无需与手机配对，没有内置APP，能够帮助用户完成很多日常任务，如播放音乐、订餐、打车等，甚至还能训练它学习操作特定应用。用户只需要按住交互用的滚轮按钮，对R1发出语音命令即可。以打车功能举例，用户只需按住按钮，对R1说“帮我打一辆优步去帝国大厦”。R1经过几秒钟的解析后，会在屏幕上显示费用和其他详细信息，然后开始叫车。同理，订餐、放歌亦是如此。

根据官方的介绍，Rabbit R1并非是想取代手机，而是旨在将用户从繁琐的任务中解放出来，是用户的AI助理。用户无需掏出手机在各个APP窗口间进行切换，打开应用进行操作，而Rabbit R1就是通过AI来帮助大家省略这些操作步骤，仅靠单一界面即可调用工具，从而提升人机交互的效率和体验。

总的来看，这款设备的定位是个随身的AI助理，功能并不算丰富和强大，就像它们自己说的那样，并不是要去取代手机，而是旨在通过这样一个迷你的设备，帮助用户简化一些日常任务的交互流程。我个人觉得，这是一个非常好的思路，也非常有趣，让用户在一定程度上可以摆脱手机相对复杂的交互体验，但这正是大家希望在未来通过内置大模型智能手机去实现的，随着手机厂商全面拥抱大模型和AIGC，这样的交互方式离用户其实并不远，而且相比于这样的小型独立设备，在功能上会更加丰富，其存在的必要性就会降低，就像有些网友说的那样：我为什么不直接用手机呢？