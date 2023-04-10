Apple watch SE和watch S8到底怎么选？看完这篇不纠结

相信不少人总是在Apple watch SE和watch S8之间纠结，不知道哪款更值得入手。我觉得最有说服力的说词便是数据，另外就是参数对比。所以，你到底该选什么，不妨先研究研究这两款产品的参数，看看它们到底有何区别，再做决定!

先说价格，Apple watch SE(2022)的售价为1999起，Apple watch S8则为2999起，两者价格相差1000块。再来看两款产品的相同点，共同功能包括：S8 SiP 64位双核处理器 、W3无线芯片、蓝牙5.0、32GB内存、18小时标准续航、36小时超长续航、支持GPS定位和指南针轨迹返航功能、SOS紧急求救功能、车祸检测功能等。

再就是功能差异方面，选择 Apple Watch S8，你能多拥有 5 项功能。首先，Apple Watch S8 系列通过了 IP6X 级的防尘等级认证，但Apple Watch SE 并没有通过此项认证，如果你经常在户外活动，又或经常出入尘埃比较多的地方，Apple Watch S8更值得考虑。

Apple Watch S8支持血氧检测以及心电图绘制，一般来说，如果血氧饱和度低于 90%，就应该立即联系就医，但 Apple Watch SE 系列一直不支持这两项功能，如果你对这两大功能比较在意的话，还是选Apple Watch S8吧!另外，Apple Watch S8 还新增了体温检测传感器，可以跟测睡眠时的体温，呈现长期的体温变化情况，并根据数据回推估算可能的排卵日期，该功能对女性用户来说比较友好。虽说Apple Watch SE也支持该功能，但准确度不如前者。

Apple watch SE有40mm和44mm版本，S8则有41mm和45mm版本，再加上后者采用了全面屏的设计，屏显内容远超SE。除了显示面积外，S8还支持屏幕常亮功能，也就是在手表上一直显示设定的表盘，显示效果更接近一个传统手表，不方便抬腕亮屏看时间，眼睛瞄一下就能看到时间，很方便。

综合来看，Apple Watch SE是一款中端性价比产品，也就是我们所说的入门款，全新升级的Apple watch SE在硬件配置上面升级很大，芯片和S8以及Ultra看齐，能体验到 Apple Watch 的大部分功能，而且拥有远超其他品牌智能手表的综合体验。如果你对健康监测没那么关注，主要是把手表做手机延伸的工具，那么别犹豫，就选它。

Apple Watch Serie s8则算是最全面的 Apple Watch，它具备更大的屏幕、更全面的功能、更准确的数据监控，适合预算充足一些的小伙伴。再就是，如果你是女性用户，那我更建议入手Apple Watch Series 8，新的温度传感器对记录经期和备孕是有帮助的。