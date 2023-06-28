出色音质+舒适佩戴 万魔发布全新开放式运动耳机S50/S30

6月28日下午，万魔在北京举行了2023“气场全开”新品发布会，带来了颠覆行业技术的1MORE万魔开放式运动蓝牙耳机S50和S30，两款均承载着万魔在声学领域的前沿技术，其音质澎湃突出，又能保证佩戴舒适与稳固性。

今年恰逢万魔成立10周年，在本次发布会上，万魔声学创始人、董事长谢冠宏先生发表了致辞，分享万魔声学十周年的发展历程、战略布局、研发突破等多方面成果。谢冠宏先生表示，1MORE万魔耳机自成立起，就一直专注于声学研发设计，不断突破技术边界，积累了大量硬核的声学技术。下一个十年，AI智能是万魔最重要的研发方向之一，通过为声学赋能智能技术打造智能声学生态，为客户带来更创新的产品和更好的体验。

这次发布会最大的主角莫过于全新的1MORE万魔开放式运动蓝牙耳机S50，万魔科技合伙人兼CEO李传刚表示，一直以来，音质一直是万魔的强项，但恰恰是运动耳机的弱项。相比于其他运动耳机难以达到较好的音质水平的现实痛点，1MORE S50基于在声学技术领域内的深厚积累，对产品进行了颠覆式创新。在硬件方面，1MORE S50采用类钻石振膜，可实现平衡听感，发声清晰，还原度高，配合上独创的“1MORE声学引擎”，采用内外结合的双磁路强磁设计，磁场驱动力提升40%以上，音质提升明显，做到了“用音质重新定义运动耳机”。

为了保障更为出色的听感，1MORE S50采用全球顶级Sonarworks专业声场校准技术，并邀请了4次格莱美调音奖获得者Luca Bignardi亲自参与调音，让1MORE S50能够实现录音棚级别的声音还原，无论是音乐，还是影视，游戏，都有更震撼，沉浸的声学体验。而且，万魔S50可以在APP内选择Sonarworks推出的12组Sound ID个性化音效，让每一位用户都能享受个性化的音乐效果。

1MORE S50不仅有着出色的音质，佩戴的舒适都同样非常重要，尤其是运动耳机，运动中容易滑落，耳朵肿胀不舒服等都是用户使用时的痛点。万魔也深度洞察到了运动人群的需求，基于人体工学设计，采用定向传声环开放式设计，液态硅胶材质，不堵耳，还可将声音聚焦定向传导，减少漏音，运动时不管是跑还是跳，舒适度能保证的同时，也能确保稳固不易掉，单耳重量为10g，非常的轻盈，做到久戴不痛。

笔者也在现场进行了试戴，耳朵的负重感确实很小，而且材质很亲肤，没有那种异物感。而且相较于入耳的耳机，万魔S50开放式设计，还能避免对耳膜造成伤害保护听力，另外也能防止耳塞上脏物进入耳道，带来耳朵健康问题。

它还采用了AI智能通话降噪技术，能够有效消除户外嘈杂环境下的环境噪音，即使是在户外运动的过程中通话也能让对方清晰听见自己的声音。

除了这些之外，1MORE S50实现了目前同级别产品中最高的IPX7级防水，可以经得起水冲的考验，无需担心汗水和户外雨水对耳机的影响。同时它最高好可以实现38小时续航，放入盒中充电5分钟，即可播放2小时。

除了S50外，万魔还发布了入门款产品1MORE万魔开放式运动蓝牙耳机S30，在功能配置、设计、舒适度上都延续了万魔的优秀品质。同样采用了不入耳的开放式设计，10g的轻巧体积，久戴更为舒适，耳挂身形也能确保在运动时保证稳固不易掉;采用万魔声学实验室专业声学低音架构，类钻石振膜，搭载14.2mm DLC大单元，低音算法上加强，让运动时的节奏更具动感，同时还有着30小时的长续航和IPX5级别的防水等。

售价方面，定位进阶版的S50为999元，入门版的S30则为399元，均会在6月28日全渠道预售，感兴趣的小伙伴可以去看一下。

1MORE创意官、华语流行天王周杰伦，1MORE品牌大使、奥运冠军王丽萍，以及北大光华管理学院户外俱乐部也发来推荐视频，为万魔打call点赞。

新品发布后，著名主持人刘芳菲，北京大学光华管理学院教授路江涌、2000年悉尼奥运会竞走冠军王丽萍、北京沱沱工社生态农业股份有限公司董事长董敏等多位大咖围绕“创新与企业家精神”为主题发表了精彩观点。企业的发展离不开创新的支撑，在如今人工智能发展路径下，各类应用的结合，如与AI应用的结合，为运动耳机领域带来更多的可能性，同时也要求着企业家精神素质与品牌的创新上限不断拔高，自主研发创新，技术过硬才能继续带来1MORE S50式的颠覆产品，而1MORE S50与S30的上市，也必将给运动耳机领域带来更多创新思考。

万魔还宣布了开启与京东、伟仕佳杰、北大光华管理学院户外俱乐部的战略签约合作，在产业生态、用户、服务、商业模式创新等展开深度合作，一起为大家带来更健康、更舒适、更好听的运动体验。

目前无线耳机的市场空间非常大，且有着出色的发展前景，与此同时，厂商的激烈竞争也造成了市场非常的卷，作为其中一个细分品类的运动耳机市场同样如此，想要脱颖而出并且保持长期竞争力是离不开技术创新的。而通过这次的发布新品可以看到，万魔做的非常不错，针对目标用户的使用需求和痛点进行了创新，类钻石振膜配合双磁路强磁设计所带来的出色音质，人体工学设计和轻盈机身则有着舒适的佩戴体验，业界领先的IPX7防水等，精准的满足了运动人群对于音质和舒适性的需求，并且能够覆盖更多使用场景，打破了运动耳机领域的新上限。