华为全屋智能开启高端未来家，康养黑科技+高品质吸顶音箱有望正式发布

不可否认，当今世界正在经历智能化的洗礼，包括个人智能化、出行智能化、生产力智能化，而随着智能化的不断深入，以住房为核心的空间智能时代也在加速到来。

在此前举办的AWE 2024展会上，华为全屋智能以未来生活先行者的姿态描绘出了空间智能蓝图，并用具备“七大优势”的华为全屋智能新品，让我们领略了未来家的智能化与高级感。近日，华为终端官方正式宣布，将于5月15日举办华为夏季全场景新品发布会上，新一代华为全屋智能解决方案即将闪耀登场。

结合目前已知的信息和官方预热海报来看，华为全屋智能新品将聚焦“智慧”与“高级”，面向高端大宅用户群体，通过空间化场景体验，打造高端未来家标杆。

那么，华为全屋智能此次究竟会带来哪些亮点新功能呢？我们不妨先预测一波。

在刚刚提到的AWE 2024展会上，华为全屋智能专门设置了一个区域向我们展示了AI康养服务，包括卧室、卫生间等区域的顶部都有一个白色的小盒子，看似不起眼的它，其实是负责收集和检测室内各种数据的AI辅助康养传感器，可检测家中老人的状态，包括跌倒、睡眠、离床、坠床等丰富检测。

当检测到有异常情况发生时，会立刻发送告警信号至绑定的亲人手机，助您及时守护家人安全，不得不说，该功能就相当于老年人的AI保姆。即便我们忙着上班、上学，老人独自一人在家也不用担心发生意外无法寻求帮助。如果不出意外，华为全屋智能此次将带来有关AI康养传感器等新品，为消费者提供更加安全、便捷的智能家居体验。

除了AI辅助康养传感器，在AWE 2024展会上，华为全屋智能还展出了超薄吸顶音箱等新品，相信华为全屋智能的新品中我们也能见到。“美”是所有用户对未来智能化美好生活的重要期待，华为全屋智能超薄吸顶音箱嵌入屋顶内，无需布线外露、无需占用家中使用空间体验，让整体空间保持简洁美观的同时还能享受高品质音乐。当然，作为空间智能化领域的开创者和引领者，毫无疑问，在华为全屋智能新版中还会有更多黑科技产品。

众所周知，华为全屋智能拥有“七大优势”，让我们想象过无数次的「未来家」照进现实，而为给消费者提供更加高端、更具科技感的智能家居体验，华为全屋智能此次将围绕“智能”与“高级”展开攻坚突破，势必将凭借前沿科技和创新方案进一步提升灵活丰富、高级奢华、易用性等亮点，以优秀的空间智能作品致敬时代。

空间智能化时代已经来临，但众多消费者还还需要时间去挖掘和体验新的生活方式。毋庸置疑，随着华为全屋智能更进一步发展，将为更多用户打开空间智能化时代的大门，在灵活丰富、高级感、易用性等方面带来全新体验，解锁空间智能化时代的更多可能，让智美之宅走进千家万户。