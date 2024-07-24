买三星新品智能手表、戒指首选京东！购机抽奖至高赢Z Fold6手机

近日，三星推出新款智能手表Galaxy Watch7、Galaxy Watch Ultra以及首款智能戒指Galaxy Ring，在智能穿戴设备领域为消费者提供更多新选择。现在前往京东入手以上新品可享受6期免息、至高200元换新补贴等福利优惠，参与购机抽奖更有机会赢取Z Fold6手机!

智能手表不仅是我们日常生活的得力助手，更是展现我们个性与品味的时尚单品。三星Galaxy Watch7智能手表采用蓝宝石玻璃作为显示屏，悬浮感设计搭配全新时尚配色，为你的腕间增添一丝优雅;全新升级的3nm五核处理器进一步提升了手表的响应速度，帮助你在多种功能之间实现快速切换;此外，该款智能手表还搭载了人工智能算法，有效提升运动健康监测的准确性，带来更高精度的检测数据。现在前往京东购买三星Galaxy Watch7，可享受2099元的新品上市价，更附送价值399元的织物尼龙表带，数量有限，赠完即止。

如果你是一名户外运动爱好者，三星Galaxy Watch Ultra将成为你的最佳运动伴侣。这款智能手表专为户外运动而设计，采用了四级钛金属表壳以及蓝宝石玻璃，坚固耐用，可抵御粉尘、雨雪等恶劣环境;IP68级防水防尘，在深水环境中也能保持高性能工作;全新升级的3nm五核处理器带来更快的响应速度，搭配双频GPS定位系统，运动定位更精准，为你的户外探索“保驾护航”。目前，该款智能手表已在京东开售，新品上市价4999元，购机还可获赠越野运动表带，更有6大购机礼遇等你来。

除了智能手表以外，三星首款智能戒指Galaxy Ring也于7月24日在京东正式开售。外观采用标志性凹面美学设计，彰显佩戴者的时尚品味;钛金属边框经久耐用，即使长期佩戴依旧光鲜亮丽。其在续航方面实现了最长7天的续航，让你告别频繁充电的烦恼。除此之外，三星Galaxy Ring还搭载了个性化Galaxy AI健康体检功能，支持心率监测、运动监测、睡眠监测等，并能根据检测数据为你提供个性化健康指导，全方位守护你的身体健康。京东新品上市价2999元，还有超多福利优惠等你解锁。

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