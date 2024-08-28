华为运动健康发布玄玑感知系统：六大特性，带来全新健康管理体验

8月28日，华为运动健康推出其核心技术品牌―玄玑感知系统，标志着智能穿戴设备的又一次革新，它代表着华为在健康监测领域的最新突破，是华为穿戴迄今为止最准确、最全面、最快速的感知系统，能够给用户带来前所未有的体验。

华为在智能穿戴领域已有11年经验，产品已累计发货超1.5亿，运动健康App注册用户超5.2亿。根据IDC数据，2024年第一季度，华为腕上可穿戴设备出货量全球第一，并连续五年领跑中国市场。

华为终端BG智能穿戴与运动健康产品线总裁张炜在发布会上表示：“玄玑感知系统是华为在运动健康监测领域的一项重大突破，将继续引领技术发展方向。我们致力于通过技术，帮助用户建立积极、科学的生活方式。”

随着全球健康意识的提高，越来越多人由“被动健康关怀”转为“主动健康管理”，用户对于自身健康管理监测愈加重视，这也对智能穿戴设备的提出了更高的要求。为此，华为将单点监测技术整合为多维感知系统，正式命名为HUAWEI TruSense System(华为玄玑感知系统)。

玄玑感知系统的命名蕴含深远意义，“玄”源自深邃黑，象征着神秘与未知，“玑”则取自古代观测天文的工具，寓意对未知领域的探索。以「玄玑感知系统」命名新一代运动健康体征监测技术，则寓意帮助人类观测身体奥秘，帮助用户掌握自身健康情况，提供科学健康建议指导。

该系统以其准确、全面、快速、灵活、开放、延展的六大特性，代表了华为穿戴设备的最强感知能力，为用户带来全新的健康管理体验。

华为在光学、电学、材料等基础研究上的持续投入，使玄玑感知系统在体征数据监测上达到了更高的准确性和速度。它克服了皮肤颜色、手腕粗细、天气变化等因素对数据监测的影响，并在心率、血氧、血压等指标的监测上获得了行业权威认证。

此外，玄玑感知系统扩展了检测范围，涵盖60多项检测指标，支持多项健康系统的监测。其中，血氧出值速度大幅提升40%，15秒内就能出值;一键启动微体检，在短短60秒内即可为用户呈现多达13项健康数据，让用户可以快速了解自身的健康情况。而且它还能通过心率数据和自主神经序列分解算法，系统能评估用户的情绪状态和压力值，帮助用户实现身心健康。

玄玑感知系统还具有灵活、开放、延展的特性，能够与全球生态合作伙伴共同推进数字健康的未来。华为已与150多家机构合作，推动远程医疗和家庭健康管理的创新研究，并且已经接入1100+款生态应用，拥有1.82亿生态应用月活用户。同时，开展了250+健康研究项目，吸引1400万+用户参与健康研究，积累了海量多模态数据。

未来，随着健康研究的进展，玄玑感知系统将继续探索科技边界，带来更多创新应用。华为将在9月发布搭载玄玑感知系统的全新穿戴设备，大家可以期待一下。